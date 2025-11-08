Tác hại của việc tắm lâu hơn 10 phút

Trào lưu này khuyến khích mọi người dành 30 phút đến hàng giờ trong phòng tắm để làm sạch toàn diện, từ gội đầu, ủ tóc, tẩy da chết, cạo râu đến dưỡng thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cảnh báo việc tắm quá lâu có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Giáo sư Nada Elbuluk tại Đại học South California (Mỹ) cho biết, dù làm sạch là cần thiết, tắm quá lâu với nước nóng sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên (lớp màng lipid) của da, dẫn đến khô, ngứa và tổn hại hàng rào bảo vệ. "Một buổi tắm nhẹ nhàng, đều đặn, kéo dài 5-10 phút với nước ấm là phù hợp nhất để duy trì sức khỏe da", bà Elbuluk nói.

Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia đồng tình. Bác sĩ Anjali Mahto, Giám đốc trung tâm Cadogan Clinic ở London (Anh), nói thêm rằng tắm lâu còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.

Tuy nhiên, thời gian tắm lý tưởng có thể điều chỉnh theo từng cá nhân. Bác sĩ da liễu Debra Jaliman ở New York (Mỹ) giải thích, trẻ em và người có làn da nhạy cảm nên tắm ít hơn 10 phút để tránh kích ứng. Ngược lại, người có da dầu hoặc làm việc ngoài trời, tiếp xúc nhiều bụi bẩn, có thể cần tắm lâu hơn một chút.

"Quan trọng là dùng nước ấm thay vì nước nóng. Nước quá nóng sẽ làm giảm độ ẩm tự nhiên, tăng nguy cơ khô nứt hoặc bùng phát bệnh chàm (eczema)", bà Jaliman khuyên.

Ảnh minh họa: Pexels

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, tắm lâu còn là vấn đề môi trường. Theo tổ chức Alliance for Water Efficiency (Mỹ), một lần tắm trung bình 7,8 phút tiêu thụ khoảng 60 lít nước. Trong khi đó, một buổi "tắm toàn diện" kéo dài 30-45 phút có thể tiêu thụ từ 280 đến 420 lít nước.

Việc này không chỉ lãng phí nước sạch mà còn tiêu tốn điện năng để bơm và làm nóng nước. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần giảm thời gian tắm từ 10 phút xuống 5 phút, một gia đình có thể tiết kiệm 38-45 lít nước mỗi lần.

Nếu giảm thời gian tắm xuống còn 4 phút, mỗi người có thể tiết kiệm 0,1–3,8 kWh điện mỗi ngày, tương đương giảm chi phí nước và năng lượng từ 37 đến 500 USD mỗi năm cho cả gia đình.

Để tiết kiệm nước hiệu quả, các chuyên gia khuyên nên chuẩn bị sẵn dầu gội, khăn tắm. Khi chờ nước nóng, có thể hứng nước lạnh vào xô để tưới cây. Tắt vòi nước trong khi gội đầu, ủ tóc hoặc cạo râu cũng là một thói quen tốt.