Cách làm thịt viên mềm ngọt, tốn cơm chưa đến 30 phút

Cách làm thịt viên siêu dễ.

Nguyên liệu:

350g thịt heo xay, 1 củ sen cỡ nhỏ, hành lá, gừng, 1 quả trứng gà, gia vị.

Cách làm:

Củ sen gọt vỏ, cắt khúc rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn.

Chuẩn bị một âu lớn, cho lần lượt thịt heo xay, củ sen đã xay, hành lá băm, gừng băm, 2 thìa dầu ăn, 1 thìa nước tương đen, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương thường, ít tiêu trắng, muối, bột ngọt, 1 quả trứng, 2 thìa bột bắp và một chút dầu mè.

Trộn đều theo một chiều duy nhất cho đến khi hỗn hợp đặc sệt, dẻo quánh. Sau đó, nhấc âu lên, đập mạnh xuống bàn vài lần để thịt kết dính chắc hơn, giúp viên thịt khi nấu không bị vỡ.

Trong lúc trộn nhân, đun sẵn một nồi nước. Khi nước bắt đầu sôi, hạ nhỏ lửa. Dùng tay nắm một ít thịt, bóp nhẹ để thịt trồi ra ở kẽ ngón cái và ngón trỏ, tạo thành viên tròn, sau đó dùng thìa múc thả nhẹ vào nồi nước.

Giữ lửa nhỏ cho đến khi viên thịt nổi lên và đổi màu, tức là đã chín.

Nhẹ nhàng vớt thịt viên ra, cho vào nồi. Thêm một bát nước nóng, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương đen, 1 thìa nước tương thường, ít đường, 1 hoa hồi, hành lá và gừng lát. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, kho liu riu trong 5 phút.

Cho chút nước bột năng vào, nấu cho nước sệt lại, khi sôi trở lại thì tắt bếp.

Múc ra tô, rắc hành lá lên trên là hoàn thành.

Mẹo nhỏ:

- Muốn viên thịt tròn đẹp, không vỡ, nhất định phải đánh thật kỹ để thịt “dính keo”.

- Khi thả vào nước, không được để nước sôi mạnh. Nếu cần đảo, chỉ nên dùng vá đẩy nhẹ để tránh bị nát thịt.

- Bạn có thể chuẩn bị sẵn thịt viên, cấp đông rồi lấy ra nấu súp, kho hoặc chiên đều ngon.