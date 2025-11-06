6 nguyên nhân dễ dẫn đến suy tim, cần biết sớm để phòng tránh

Khi nghĩ về bệnh tim, chúng ta thường hình dung đến tắc nghẽn động mạch, huyết áp cao hoặc những cơn đau tim lớn, nhưng các nguyên nhân phổ biến thực sự lại đến từ chính những điều quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

1. Mất ngủ vào ban đêm và thói quen ngủ không đều đặn

Việc ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm sẽ làm tăng nguy cơ suy tim, đột quỵ và đột tử.

Thời gian ngủ ngắn (ít hơn 6 giờ) và dài ( trên 9 giờ) đều có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn. Hãy ưu tiên ngủ 7–8 tiếng mỗi đêm với lịch trình đi ngủ và thức dậy nhất quán. Hãy coi giấc ngủ là trụ cột không thể thiếu của sức khỏe tim mạch.

2. Không khí ô nhiễm

Hít phải khí thải gây hại cho động mạch nhiều hơn bạn nghĩ. Ô nhiễm không khí (đặc biệt là bụi mịn PM2.5) làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và suy tim thông qua tình trạng viêm và stress oxy hóa.

Nếu bạn sống gần khu vực giao thông đông đúc, hãy tránh tập thể dục ngoài trời vào giờ cao điểm, sử dụng máy lọc không khí trong nhà nếu có thể.

3. Căng thẳng mãn tính

Căng thẳng là một kẻ giết người thầm lặng ngay cả khi các yếu tố nguy cơ khác dường như được kiểm soát. Căng thẳng tâm lý làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao thông qua tăng huyết áp, viêm nhiễm và các hành vi ứng phó không lành mạnh. Hãy xây dựng thói quen giải tỏa căng thẳng hằng ngày như hít thở sâu 3 phút, đi bộ, kết nối xã hội.

4. Sức khỏe răng miệng kém và bệnh nướu răng

Mối liên hệ này dường như ít được biết đến: "Nướu răng giao tiếp với động mạch - đừng bỏ qua chúng nếu không bạn sẽ gặp nguy hiểm". Bệnh nha chu (nướu răng) luôn có liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch và suy tim cao hơn - có thể thông qua tình trạng viêm hệ thống mãn tính.

Hãy đánh răng hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và đi khám nha sĩ ít nhất mỗi năm một lần. Không có bộ phận nào trên cơ thể thực sự biệt lập và ngay cả sức khỏe răng miệng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

5. Chế độ ăn không lành mạnh

Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế, đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến gây ra tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa, những yếu tố chính dẫn đến suy tim.

Ngược lại, chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm các biến cố tim mạch. Hãy tập trung vào thực phẩm nguyên cám, tăng cường rau củ, thay thế carbohydrate tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt và tránh đồ uống có đường. Ngay cả một bữa ăn cân bằng mỗi ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim.

6. Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Sức khỏe đường ruột không chỉ quan trọng với hệ tiêu hóa, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, các chất chuyển hóa của hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và nguy cơ suy tim. Trục đường ruột-tim không còn là một yếu tố ngoại biên, nó là nền tảng của sức khỏe.

Hãy ăn nhiều thực vật giàu chất xơ, thực phẩm lên men, protein nạc; tránh dùng quá nhiều kháng sinh và thực phẩm siêu chế biến. Hệ vi sinh vật đường ruột không phải là đường thẳng song song, nó đồng hành cùng trái tim của bạn.