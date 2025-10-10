Cơ thể bỗng xuất hiện những dấu hiệu này đừng chủ quan, coi chừng nguy cơ mắc ung thư

Ung thư giai đoạn đầu thường dễ điều trị hơn, với tỷ lệ sống cao hơn, phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn và ít tác dụng phụ hơn so với giai đoạn tiến triển.

Phát hiện sớm là gì và tại sao nó lại quan trọng trong điều trị ung thư?

Phát hiện sớm là việc phát hiện ung thư trước khi nó di căn hoặc ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện. Điều này có thể được phát hiện nhờ:

- Sàng lọc cho những người không có triệu chứng.

- Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đi khám sức khỏe kịp thời.

- Nhận thức được các yếu tố rủi ro từ tiền sử gia đình, lối sống hoặc một số tình trạng bệnh lý nhất định.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý sớm:

1. Ho dai dẳng hoặc khó thở

Ho dai dẳng không chỉ là một triệu chứng khó chịu thông thường, đây là một trong những dấu hiệu ban đầu phổ biến nhất của bệnh ung thư phổi.

Nếu ho kéo dài 3 tuần trở lên hoặc trở nặng hơn theo thời gian, bạn không nên bỏ qua. Hãy chú ý đến bất kỳ triệu chứng nào đi kèm như đau ngực, khàn giọng, ho ra máu hoặc khó thở. Ngay cả tình trạng khó thở nhẹ khi hoạt động hằng ngày cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

2. Thay đổi thói quen đại tiện

Những thay đổi đáng chú ý trong thói quen đại tiện có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng hoặc ung thư ruột. Hãy chú ý:

- Thay đổi tần suất, đi nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường.

- Trạng thái phân cứng hoặc lỏng bất thường.

- Máu trong phân: máu đỏ tươi hoặc sẫm màu.

- Không đi tiêu hết: cảm giác ruột chưa được làm rỗng hoàn toàn sau khi đi tiêu.

Nếu những thay đổi này kéo dài hơn 3 tuần, cần phải đi khám sớm. Đôi khi những triệu chứng này là do các bệnh lý như hội chứng ruột kích thích hoặc trĩ gây ra, nhưng những thay đổi kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư giai đoạn đầu, có khả năng điều trị cao hơn nhiều nếu được phát hiện kịp thời.

3. Chảy máu không rõ nguyên nhân

Chảy máu không rõ nguyên nhân là một dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý. Điều này có thể bao gồm:

- Máu trong nước tiểu có thể liên quan đến ung thư bàng quang hoặc thận.

- Máu trong phân có thể là dấu hiệu của ung thư ruột.

- Chảy máu âm đạo, chảy máu bất thường giữa các kỳ kinh nguyệt, sau khi quan hệ tình dục hoặc sau thời kỳ mãn kinh có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung hoặc tử cung.

- Ho ra máu ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể liên quan đến các vấn đề về phổi, bao gồm cả ung thư.

Điều quan trọng là phải báo ngay cho bác sĩ về bất kỳ trường hợp chảy máu không rõ nguyên nhân nào. Việc đánh giá sớm có thể ngăn ngừa các biến chứng và cải thiện kết quả điều trị.

4. Giảm cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Sụt cân đột ngột hoặc mệt mỏi quá mức có thể là một dấu hiệu ung thư khó nhận biết nhưng rất quan trọng. Điều này có thể xảy ra do sự thay đổi quá trình trao đổi chất của cơ thể để đáp ứng với ung thư, hoặc chán ăn do bệnh gây ra. Các dấu hiệu đáng chú ý bao gồm:

- Giảm vài kilogam trong thời gian ngắn mà không cần thay đổi chế độ ăn.

- Luôn cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ.

- Giảm sức bền trong các hoạt động thường ngày.

Mặc dù tình trạng mệt mỏi và sụt cân có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng những thay đổi kéo dài và không rõ nguyên nhân luôn phải được bác sĩ kiểm tra.

5. Xuất hiện khối u hoặc sưng tấy

Các khối u hoặc vết sưng mới xuất hiện thường là dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy của ung thư ở các vùng như vú, tinh hoàn, cổ hoặc nách. Những điểm chính cần lưu ý:

- Bất kỳ khối u nào không co lại hoặc biến mất sau vài tuần.

- Các khối u cứng, không đều hoặc cố định tại chỗ.

- Những thay đổi liên quan như da nổi cục, đỏ hoặc tiết dịch ở núm vú.

Ngay cả với khối u lành tính, việc đánh giá sớm vẫn rất quan trọng. Phát hiện sớm khối u ác tính giúp tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công.

6. Đau kéo dài

Đau không rõ nguyên nhân, dai dẳng hoặc nặng hơn theo thời gian đôi khi có thể là dấu hiệu của ung thư. Mặc dù hầu hết các cơn đau là do các bệnh lý ít nghiêm trọng hơn, nhưng không bao giờ được bỏ qua những cơn đau dai dẳng, không rõ nguyên nhân hoặc bất thường.

Việc đi khám sức khỏe kịp thời có thể giúp loại trừ ung thư hoặc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn, từ đó có khả năng cải thiện tiên lượng và chất lượng cuộc sống.

Các phương pháp sàng lọc ung thư

Các phương pháp sàng lọc giúp phát hiện sớm ung thư, giảm tử vong và mang lại nhiều lợi ích hơn là tác hại. Hiệu quả sàng lọc phụ thuộc vào độ tuổi, các yếu tố nguy cơ và tần suất xét nghiệm:

- Ung thư vú: Chụp nhũ ảnh làm giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trong độ tuổi 40–74, đặc biệt là 50–69.

- Ung thư cổ tử cung: Xét nghiệm Pap và xét nghiệm HPV phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng trở thành ung thư.

- Ung thư trực tràng: Nội soi đại tràng, soi đại tràng sigma và xét nghiệm phân có thể phát hiện ung thư hoặc polyp ở giai đoạn đầu.

- Ung thư phổi: Chụp CT cho những người hút thuốc lá có nguy cơ cao có thể làm giảm số ca tử vong do ung thư phổi.

- Các xét nghiệm khác dành cho những người có nguy cơ cao: Xét nghiệm PSA, siêu âm âm đạo và xét nghiệm AFP gan có thể được khuyến nghị tùy thuộc vào tiền sử gia đình hoặc di truyền.

Ai có nguy cơ mắc ung thư cao?

Một số người có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư cao hơn, điều này có nghĩa là họ có thể cần được theo dõi định kỳ:

- Tiền sử gia đình hoặc nguy cơ di truyền: Một số bệnh ung thư, chẳng hạn như ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc ung thư ruột, có thể di truyền trong gia đình.

- Các yếu tố về lối sống: Hút thuốc, béo phì, uống nhiều rượu, chế độ ăn uống kém và thiếu vận động làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

- Tuổi tác: Nguy cơ tăng lên khi tuổi tác tăng cao.

- Tiếp xúc với môi trường độc hại: Một số hóa chất hoặc bức xạ có thể gây ra nguy cơ ung thư.

- Các tình trạng sức khỏe khác: Viêm kéo dài hoặc một số bệnh nhiễm trùng do vi-rút như HPV hoặc viêm gan.