Hải sản làm theo cách này bao nhiêu cũng hết, càng ăn càng ngon

Nguyên liệu:

- 400g mực

- 600g nõn tôm

- 100g cà rốt

- 150g dưa chuột

- 250g khoai môn

- 1 muống canh bột bắp

- 1 muỗng canh bột chiên giòn

Nước sốt:

- 1 muỗng canh tương ớt

- 2 muỗng canh đường

- 4 muỗng canh nước mắm

- 3 quả chanh

- 20g tỏi

- 20g lá húng bạc hà

- 1 quả ớt sừng

Cách làm:

- Làm sạch túi mực, bỏ da, mai, mắt và răng mực. Rửa sạch với giấm và muối. Dùng dao khía và thái thành từng miếng vừa ăn.

- Tôm rửa sạch, bỏ chỉ đen.

- Luộc mực và tôm với gừng và sả rồi vớt ra để ráo.

- Cà rốt và dưa chuột thái miếng vừa ăn.

- Khoai môn bỏ vỏ, nạo thành sợi dài, rửa thật sạch với nước đến khi nước rửa trong lại. Ngâm với chút muối 15 phút rồi rửa sạch, để thật ráo. Thêm bột chiên giòn và bột bắp vào xóc. Chiên trên chảo dầu. Khi vàng giòn thì vớt ra để ráo.

- Trộn đều hỗn hợp nước sốt. Băm tỏi và ớt sừng rồi cho vào trộn đều.

- Trộn 2 muỗng nước sốt vào mực và tôm. Trộn 2 muỗng canh sốt vào dưa chuột và cà rốt. Để cho ngấm 15 phút rồi chắt bỏ bớt nước. Trộn tôm, mực, cà rốt, dưa chuột với nhau rồi tiếp tục thêm nước sốt vào. Như vậy sẽ giúp món nộm không bị tách nước, sốt sánh quyện rất ngon.

Lót 1 lớp khoai môn chiên bên dưới rồi cho nộm lên trên. Rắc thêm húng bạc hà và lạc rang là hoàn thành món ăn.