11 dấu hiệu cho thấy hormone nam tính quá thấp, quý ông đừng chủ quan

Testosterone rất quan trọng với sức khỏe nam giới, đặc biệt trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục. Nó cũng là thành phần thiết yếu cho việc duy trì khối lượng xương, sản xuất hồng cầu và các chức năng khác của cơ thể.

Vì vậy, nếu nồng độ hormone của nam giới thấp, cơ thể sẽ nhận rất nhiều ảnh hưởng xấu, không chỉ trong việc duy trì cơ bắp và khả năng “giường chiếu”.

Mặc dù, đa số nam giới đều nhận thấy nồng độ testosterone giảm dần theo tuổi tác, nhưng nhiều người vẫn bị suy giảm testosterone ngay ở độ tuổi 20 hoặc 30. Tiến sĩ Darshan Patel, Phó giáo sư khoa tiết niệu tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới thuộc Đại học California San Diego cho biết, thiếu hụt testosterone có thể được coi là một tình trạng bệnh lý và hoàn toàn khác với sự suy giảm dần theo tuổi tác.

Nếu cơ thể có những dấu hiệu sau đây, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cần thiết và được tư vấn cụ thể:

1. Ham muốn tình dục giảm sút

Theo bác sĩ tiết niệu Philip Werthman, giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản Nam giới và Phục hồi ống dẫn tinh ở Los Angeles, có lẽ tác động phổ biến nhất của tình trạng suy giảm testosterone là giảm ham muốn tình dục.

Ngoài việc giảm ham muốn tình dục, nam giới bị testosterone thấp cũng có thể thủ dâm ít hơn.

Theo chuyên gia, các vùng não liên quan đến ham muốn tình dục chứa đầy các thụ thể testosterone. Hormone này giúp khơi dậy ham muốn. Nếu không có nó, nam giới sẽ bị bỏ lỡ một bước quan trọng trong quá trình kích thích.

2. Gặp khó khăn khi cương cứng

Testosterone cần thiết cho sự phát triển và duy trì chức năng cương dương ở nam giới.

Testosterone giúp nam giới đạt được và duy trì sự cương cứng bằng cách truyền tín hiệu đến não để kích hoạt phản ứng hóa học cần thiết. Nồng độ testosterone thấp có thể khiến quý ông khó cương cứng, hoặc cương cứng không kiểm soát.

Rối loạn cương dương cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh mãn tính, như bệnh tim, béo phì và tiểu đường.

3. Cơ bắp co lại

Testosterone dồi dào còn giúp cải thiện cơ bắp, bằng cách giúp cơ thể sản xuất và tổng hợp các protein tạo nên khối cơ. Khi nồng độ testosterone giảm, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái dị hóa, phá vỡ mô cơ thay vì xây dựng nó.

Ban đầu, nam giới có thể nhận thấy việc tập nặng hoặc cải thiện cơ bắp trở nên khó khăn. Sau vài tuần nồng độ testosterone thấp, thậm chí khối cơ của bạn sẽ bị mất. Trong một nghiên cứu của Nhật Bản, những người đàn ông có nồng độ testosterone thấp có nguy cơ mất cơ theo tuổi tác cao gấp đôi đến gấp ba lần so với những người có nồng độ bình thường.

4. “Cậu nhỏ” có thể nhỏ lại

Nếu không có nồng độ testosterone ổn định, các mô ở dương vật, bìu và tinh hoàn có thể bị teo lại. Kết quả là, “cậu nhỏ” có thể bị giảm cả chiều dài lẫn chu vi.

Mặc dù liệu pháp thay thế testosterone không giúp phục hồi thể tích tinh hoàn, nhưng phương pháp điều trị này có nhiều khả năng khôi phục lại vẻ ngoài ban đầu của “cậu nhỏ”.

5. Tăng kích thước vòng bụng

Các nhà nghiên cứu Úc đã nhận thấy rằng, những người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng thêm 14% mỡ cơ thể và 22% mỡ nội tạng so với lúc bắt đầu nghiên cứu sau 1 năm điều trị bằng liệu pháp ức chế androgen, một phương pháp điều trị làm mất tác dụng của testosterone.

Mỡ nội tạng là mỡ sâu ở bụng, hình thành xung quanh các cơ quan bên trong và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim .

Mối liên hệ giữa béo phì và nồng độ testosterone thấp là một "vòng luẩn quẩn". Testosterone thấp làm giảm động lực vận động, điều này có thể khiến bạn tăng cân. Ngược lại, lượng mỡ thừa trong cơ thể có thể làm giảm nồng độ testosterone.

6. Sương mù não

Nam giới có nồng độ testosterone thấp thường gặp vấn đề về tư duy và trí nhớ. Các vùng não quan trọng cho trí nhớ và sự tập trung, chẳng hạn như đại não cũng có thụ thể testosterone. Khi không có đủ hormone này, các tế bào não có thể không hoạt động tốt.

7. Tâm trạng bị ảnh hưởng

Một số tác dụng phụ của nồng độ testosterone thấp - chẳng hạn như rối loạn chức năng tình dục và tăng cân - có thể gây ra cảm giác buồn chán. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy nồng độ testosterone thấp ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, và các thụ thể testosterone trống rỗng ở các vùng não liên quan đến tâm trạng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng trầm cảm.

Hơn nữa, các rối loạn tâm trạng như trầm cảm hoặc lo âu có thể khởi đầu một chu kỳ rắc rối - trầm cảm có thể ức chế khả năng sản xuất testosterone của tinh hoàn, khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

8. Xương bị yếu

Xương thực chất là mô sống, liên tục bị phá vỡ và tái tạo. Khi nồng độ testosterone giảm, xương bị phá vỡ nhanh hơn tốc độ cơ thể có thể tái tạo lại.

Kết quả là nam giới có nguy cơ cao bị mật độ xương thấp, loãng xương và gãy xương.

Mật độ xương thay đổi theo tuổi tác, kết hợp với nồng độ testosterone thấp, nó có thể khiến nam giới bị còng lưng sớm. Điều này, kết hợp với việc mất khối lượng cơ, có thể khiến bạn cảm thấy đau nhức.

Cách tốt nhất để tăng mật độ xương là tập luyện chịu lực. Thể dục đều đặn rất hữu ích để đạt được mật độ xương mong muốn.

9. Rụng tóc

Tuổi tác cao, tóc của nam giới dễ bị mỏng đi và thậm chí có thể bắt đầu hói. Nếu nồng độ testosterone thấp, các vùng lông trên cơ thể và mặt có thể rụng đi. Râu cũng mọc chậm hơn và không cần phải cạo nhiều như trước. Testosterone là một hormone quan trọng cho sự phát triển của lông mặt và cơ thể, vì vậy khi nồng độ testosterone thấp, nó sẽ cản trở quá trình mọc lông.

10. ﻿﻿Thiếu máu

Mặc dù ít phổ biến hơn, nhưng nồng độ testosterone thấp có thể khiến nam giới bị thiếu máu. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, khi những người đàn ông lớn tuổi bị thiếu máu được điều trị bằng liệu pháp cải thiện testosterone, nồng độ hemoglobin (protein trong hồng cầu, có chức năng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể) của họ tăng lên.

Tuy nhiên, bạn có thể không biết mình có thực sự bị thiếu máu hay không trừ khi làm xét nghiệm máu. Một số dấu hiệu cần lưu ý bao gồm khó thở, chóng mặt, nhịp tim không đều, tiếng rít trong tai, đau đầu và đau ngực.

11. Chứng vú to ở nam giới

Khi nồng độ testosterone thấp và nồng độ estrogen tăng, chứng vú to ở nam giới có thể xảy ra. Tình trạng này thường xảy ra ở nam giới béo phì, mỡ trong cơ thể góp phần làm tăng nồng độ enzyme aromatase, thúc đẩy quá trình chuyển hóa testosterone thành estrogen trong cơ thể.

Theo Mayo Clinic, ngoài việc nhận thấy mô vú sưng, bạn có thể bị đau, núm vú nhạy cảm, đặc biệt là khi chúng cọ xát vào quần áo .