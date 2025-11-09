Bác sĩ khuyên ăn một loại quả cung cấp hầu hết vitamin cần thiết mỗi ngày

Bác sĩ Blake Livingood, người có 200.000 người theo dõi trên TikTok, cho biết dưa chuột là một loại quả nhưng được dùng như rau trong ẩm thực hằng ngày. Bác sĩ Livingood khẳng định: “Dưa chuột chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất và vi chất cần thiết mỗi ngày”.

Theo vị bác sĩ người Mỹ, các vitamin B1, B2 và B3 trong dưa chuột giúp tăng năng lượng và hỗ trợ nhiều quá trình trong cơ thể. Dưa chuột cung cấp các khoáng chất quan trọng như canxi, magie và phốt pho - những chất mà phần lớn mọi người thường thiếu hụt. “Trong khi nhiều loại nước tăng lực tự hào về việc bổ sung vitamin nhóm B và chất điện giải để cải thiện hiệu suất, chúng vẫn không thể sánh được với sự lành mạnh tự nhiên của dưa chuột”, bác sĩ Livingood nói.

Dưa chuột có thể ăn sống hoặc chế biến các món ăn khác. Ảnh: Ban Mai

Ngoài ra, dưa chuột giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Bác sĩ Livingood khuyên mọi người nên ăn dưa chuột khi cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày, thay vì uống nước tăng lực hoặc đồ uống chứa caffeine. “Hãy bỏ qua nước ngọt, chỉ cần lấy một quả dưa chuột”, ông nhấn mạnh.

Đoạn video chia sẻ của bác sĩ Livingood thu hút nhiều bình luận. Một người dùng TikTok viết: “Dưa chuột là món ăn trưa yêu thích của tôi! Tôi không hiểu vì sao mình thích đến vậy cho tới khi nghe giải thích. Tôi bị thiếu vitamin nhóm B nên điều này giải thích vì sao tôi luôn thèm dưa chuột".

Một người khác đặt câu hỏi: “Phải ăn bao nhiêu dưa chuột mỗi ngày để đáp ứng lượng dinh dưỡng khuyến nghị”. Bác sĩ Livingood giải đáp: “Chúng tôi khuyến nghị ăn 1/2 đến 1 quả dưa chuột mỗi ngày".

Một số người thắc mắc về việc dưa chuột là quả hay rau, vị bác sĩ giải thích: “Về mặt thực vật học, dưa chuột là quả nhưng trong ẩm thực chúng được coi là rau”. Trả lời câu hỏi có nên ăn cả vỏ hay không, ông cho biết: “Bạn có thể gọt vỏ nhưng chúng tôi khuyên giữ nguyên vỏ để nhận đủ dưỡng chất”.

Bác sĩ cho biết dưa chuột muối chua vẫn giữ lại nhiều lợi ích, dù một số vitamin và khoáng chất có thể bị giảm.

Trang Healthline cũng ủng hộ lời khuyên trên, cho rằng dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có thể giúp điều trị và ngăn ngừa một số bệnh. Với đặc tính ít calo, giàu nước và chất xơ hòa tan, dưa chuột là lựa chọn lý tưởng để bổ sung nước và hỗ trợ giảm cân.