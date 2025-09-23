4 dấu hiệu bất thường ở hậu môn, đừng chủ quan vì có thể là ung thư

Gần đây, ông Trần (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Trung Quốc phải đối mặt với nhiều triệu chứng khó chịu. Ông thường xuyên cảm thấy bồn chồn, mất ngủ và thỉnh thoảng gãi vùng hậu môn. Khi được người thân hỏi thăm, ông mới chia sẻ rằng từ năm ngoái, ông đã gặp phải những dấu hiệu bất thường ở khu vực này, kèm theo cảm giác ngứa ngáy.

Mặc dù đã thử sử dụng thuốc bôi, tình trạng vẫn không cải thiện. Thậm chí, khi đi đại tiện, ông còn phát hiện có máu. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ bị trĩ và đã tự mua thuốc điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Chỉ khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, ông mới quyết định đi khám tại chuyên khoa hậu môn – trực tràng.

Ảnh minh họa.

Kết quả khiến ông bàng hoàng, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường ở ống hậu môn bên phải, sờ vào thấy cứng và có cảm giác đau. Sau khi làm thêm các xét nghiệm, cuối cùng ông được chẩn đoán mắc ung thư hậu môn.

Qua khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ biết được ông Trần đã có tình trạng đại tiện không đều từ trước, nhưng ông chủ quan bỏ qua. Đến nay khi bệnh trở nặng, ông chỉ còn biết hối hận.

Các bác sĩ cảnh báo, hậu môn vốn là vị trí nhạy cảm nên nhiều người ngại đi khám, thường nghĩ "chịu một chút sẽ qua". Tuy nhiên, một số dấu hiệu khó chịu lại có thể chính là tín hiệu ung thư trong cơ thể. Ung thư hậu môn thường khó phát hiện sớm, nhưng nếu gặp những triệu chứng sau, tốt nhất nên cảnh giác và đi kiểm tra kịp thời:

1. Đau hậu môn, đi ngoài ra máu

Nếu vùng hậu môn thường xuyên đau nhức, thời gian đau kéo dài và thậm chí lan sang vùng xung quanh, cần nghĩ đến nguy cơ ung thư hậu môn. Khi khối u phát triển xâm lấn vào dây thần kinh sẽ gây ra những phản ứng này. Đặc biệt, bệnh nhân thường đại tiện có máu kèm theo, một dấu hiệu không nên bỏ qua.

2. Dịch tiết bất thường

Khi hậu môn tiết nhiều dịch, loại trừ các bệnh như rò hậu môn, chàm hậu môn… đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư đại trực tràng. Nguyên nhân là do khối u xâm lấn mô xung quanh, khiến dịch tiết tăng kèm theo triệu chứng chảy máu hay đau hậu môn.

3. Ngứa hậu môn kéo dài

Ngứa hậu môn có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu dùng thuốc bôi ngoài da mà không khỏi, cần cảnh giác. Quá trình phát triển của khối u có thể kích thích vùng da quanh hậu môn, gây viêm và làm xuất hiện cảm giác ngứa dai dẳng.

4. Cảm giác nặng tức, đi ngoài không hết

Nếu thường xuyên có cảm giác hậu môn nặng tức, đi vệ sinh xong vẫn thấy chưa "sạch", đó có thể là dấu hiệu khối u đã xâm lấn vào trực tràng, khiến thành ruột mất đàn hồi. Người bệnh có thể phải đi vệ sinh 3–4 lần/ngày, nhưng phân lại nhỏ, dài hoặc chỉ ra ít chất nhầy. Nếu tình trạng này kéo dài trên 2 tuần mà không cải thiện, cần nhanh chóng đi tầm soát bệnh lý ác tính.