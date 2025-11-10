Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm thịt bò xào lúc lắc siêu ngon, mềm ngọt không hề bị khô

Thịt bò xào lúc lắc là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng nếu không biết cách làm dễ bị dai và khô, kém ngon.

Nguyên liệu:

- 500gr thịt bò

- Nước tương, dầu hào, đường, dầu ăn, bột năng

- Ớt chuông, hành tây, tỏi.

Cách làm:

- Thịt bò thái miếng quân chì vừa ăn.

- Ướp thịt cùng 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 2 thìa dầu ăn, 2 thìa bột năng.

- Bóc 2 củ tỏi rồi chiên ngập trong chảo dầu. Khi tỏi chín vàng thì vớt ra để riêng.

- Cho tiếp thịt bò vào chiên. Lưu ý chiên trên lửa lớn, thịt chín tới là vớt ra để tránh không bị khô, dai.

- Ớt chuông xanh, đỏ, vàng và hành tây cắt miếng vừa ăn.

- Pha hỗn hợp sốt: 3 thìa nước tương, 2 thìa tương ớt, 1 thìa tương cà, 1 thìa dầu hào, 1 thìa đường, 3 thìa nước lọc.

- Xào ớt chuông và hành tây với 2 thìa canh dầu ăn và 1 nửa phần nước sốt.

- Cho thịt bò và tỏi chiên vào đảo đều trên lửa lớn, thêm phần nước sốt còn lại vào là hoàn thành.

Trước khi ra đĩa thêm một chút hạt tiêu để dậy mùi thơm.

10/11/2025 11:12 AM (GMT+7)
