Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM lên hơn 200

Bác sĩ Phạm Thái Ngọc Long, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, cho biết hôm nay nơi này tiếp nhận thêm 30 bệnh nhân, nâng tổng số lên 130 - nhiều nhất trong các bệnh viện. Trong số 30 ca này có 4 trường hợp phải nhập viện theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận thêm hai trường hợp, nâng tổng số lên 22. Trong đó, 10 người đang điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa; một ca điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc (ICU); 11 ca đã xuất viện. Theo bác sĩ, đa số bệnh nhân đã qua giai đoạn cấp, sức khỏe cải thiện, giảm triệu chứng.

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, ghi nhận 6 bệnh viện khác tiếp nhận tổng cộng 51 ca. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây 5 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 có 2 ca - tất cả đều đang điều trị nội trú. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, Bệnh viện Quốc tế Becamex 6 ca, Bệnh viện Bình Dân một ca. Riêng tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, một thai phụ 27 tuổi mang thai hơn 34 tuần, nhập viện trong tình trạng dọa sinh non, đang được theo dõi sát.

Như vậy, ba ngày qua lần lượt hơn 200 người nhập các bệnh viện cấp cứu, điểm chung là xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai tiệm cùng một hệ thống ở Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ).

Bác sĩ điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Y tế TP HCM đã báo cáo UBND TP và Bộ Y tế về vụ ngộ độc hàng loạt, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện thu dung, phân loại, xử trí theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Dữ liệu lâm sàng và xét nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng do Salmonella - tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Kết quả cấy máu của một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với vi khuẩn Salmonella, người này hiện tạm ổn định sức khỏe.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng thành lập đoàn điều tra. Hai cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động, toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu bị niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm. Đoàn kiểm tra đang mở rộng xác minh các trường hợp liên quan tại nhiều bệnh viện để xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 7/11, hơn 50 người từ nhiều gia đình và công ty khác nhau đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì mua tại hai tiệm nói trên. Các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyến cáo với các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, nên tới bệnh viện, không tự ý điều trị tại nhà bởi tình trạng có thể diễn tiến nặng, nghiêm trọng hơn.