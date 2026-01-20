Hyundai Creta bản N Line có những gì thay đổi so với bản thường

Thiết kế thể thao, hệ thống giải trí hiện đại, vô lăng linh hoạt, đầm, chắc, tiết kiệm nhiên liệu, các tính năng như tự động hỗ trợ giữ khoảng cách với xe phía trước (SCC), tự động phanh chủ động phòng chống va chạm… hoạt động chính xác, đây là điều khiến Hyundai Creta được nhiều khách hàng yêu thích.

Là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời (Facelift), Hyundai Creta có thiết kế lột xác, nhưng vẫn thừa hưởng DNA theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness của thế hệ trước đó. Một điều không thể phủ nhận hay bàn cãi, đó là thiết kế của New Creta rất nịnh mắt.

Hyundai Creta có khoảng sáng gầm 200mm

Là chiếc xe được ưa thích trong đô thị, Creta có khoảng sáng gầm 200mm, giúp xe dễ dàng vận hành trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau, xe có kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt là: 4.330 x 1.790 x 1.635mm vừa vặn chỗ ngồi cho 5 người lớn, nhưng nếu cần sự rộng rãi thì người dùng có thể chọn những chiếc xe như SantaFe với 7 chỗ ngồi.

Xe được trang bị lưới tản nhiệt Black Chrome Parametric cứng cáp, cụm đèn LED định vị ban ngày DRL nổi bật cùng bộ mâm hợp kim 17 inch (hoặc 18 inch bản N Line) giúp Creta trông khác biệt, hiện đại và thu hút hơn hẳn.

Hyundai Creta có kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt là: 4.330 x 1.790 x 1.635mm.

Creta N Line đang khan hiếm tại đại lý do nhu cầu mua cao.

Xe tích hợp cụm màn hình kép 10.25 inch, với cụm màn hình thông số xe tích hợp tính năng đọc biển báo tốc độ, hiển thị điểm mù khi đánh lái tiện dụng. Cụm màn hình giải trí tích hợp camera360, giúp cho chủ nhân dễ dàng quan sát khi lùi xe, đưa xe vào những vị trí khó.

Trong các phiên bản của New Creta, Creta N Line đang khan hiếm tại đại lý do nhu cầu mua cao. Đặc thù phiên bản này thường được các gia đình mua về cho cả nhà sử dụng. Và thường được xem là xe đầu tiên để phục cả nhà.

Ngoài ra, xe có tính năng làm mát ghế lái, giúp việc vận hành xe trong thời tiết nóng và giờ tan tầm được thoải mái và mát mẻ hơn. Bên trong khoan nội thất được tích hợp hệ thống giải trí phục vụ người lái như: Apple Carplay, Android Auto không dây thao tác trên màn hình cảm ứng.

Hyundai Creta được tích hợp cụm màn hình kép 10.25 inch.

Hyundai New Creta còn trang bị hệ thống sạc không dây và các cổng sạc nhanh USB, type C , Sạc không dây tốc độ cao, nhưng nếu người dùng có nhu cầu sạc pin trong thời gian gấp gáp thì nên dùng các cổng sạc cắm dây này để pin có thể nhanh chóng được sạc đầy.

Hyundai New Creta tiếp tục sử dụng động cơ Smartstream G, dung tích 1.5L, hộp số CVT thông minh (iVT), nhưng xe đã có nhiều tinh chỉnh hơn, giúp xe có khả năng vận hành mượt. Một điểm được khen trên Creta chính là cảm giác lái, vô lăng biến thiên trên Creta giúp chủ nhân có thể xoay vô lăng nhẹ nhàng, linh hoạt trên phố trong khi chiếc xe vô cùng đầm chắc nếu di chuyển với tốc độ cao, nhằm tăng khả năng bám đường, an toàn khi sử dụng xe.

Những khách hàng thích tiết kiệm nhiên liệu có thể chọn chế độ Eco hoặc Normal, chiếc xe vận hành với tua máy ở mức hơn 900 vòng/ phút ở tốc độ 40km/h, vô lăng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chỉ cần vặn nút xoay sang chế độ Sport, cảm giác lái của New Creta thay đổi, tua máy duy trì ở mức 2.500 vòng/ phút và xe bứt tốc nhanh nhẹn trong mỗi cú đạp ga, đây thực sự là chế độ cho những người yêu lái.

Hyundai New Creta còn trang bị hệ thống sạc không dây và các cổng sạc nhanh USB, type C.

Ở chế độ Sport xe chỉ mất tầm 10 giây để có thể đạt vận tốc 100km/h và đây là con số khá ấn tượng với dòng xe dung tích nhỏ, nhưng Creta có độ bứt phá tốt và nằm trong vùng cảm giác an toàn khi vượt xe. Và chỉ số tiết kiệm nhiên liệu khi đi xe ở đường cao tốc vào khoảng 6 lít xăng/ 100km”.

New Creta được trang bị gói Hyundai SmartSense với loạt tính năng thường chỉ thấy ở xe phân khúc cao như: Hỗ trợ giữ làn (LKA, LFA), phanh tự động khẩn cấp (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), camera 360, điều khiển hành trình thích ứng tự động giữ khoảng cách, giữ tốc độ với xe phía trước (SCC) đến hỗ trợ tránh va chạm khi lùi (RCCA)… tất cả giúp Creta trở thành mẫu SUV B-SUV sở hữu công nghệ an toàn “đáng đồng tiền bát gạo” nhất hiện nay.

So với các dòng xe SUV cỡ lớn, Creta có tệp khách hàng rộng hơn, mức giá của New Creta bắt đầu từ 599 triệu đồng (chưa kể khuyến mãi) được cho là phù hợp với mức tiếp cận của nhiều người.

Bảng giá bán niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai New Creta mới: