Creta và Xforce: Hai "át chủ bài" nằm trong tay Hyundai và Mitsubishi

Trong phân khúc CUV/SUV cỡ B sôi động nhất thị trường Việt Nam, Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce đang nắm giữ vị thế chiến lược cho các hãng. Không chỉ là “gà chiến doanh số”, hai mẫu xe này còn là minh chứng cho cách các thương hiệu khai thác mạnh mẽ nhu cầu tiêu dùng trẻ, kết hợp thiết kế, công nghệ và chính sách bán hàng hợp lý để cạnh tranh trước những đối thủ như Honda HR‑V, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Corolla Cross hay Hyundai Kona.

Doanh số và vị thế thị trường

Hyundai Creta 2025 có giá 599-715 triệu đồng cho 4 phiên bản, là mẫu xe chủ lực với nâng cấp nhẹ giữa chu kỳ. Theo TC Group, tháng 10/2025, Creta bán 1.022 xe, tăng 11,7% so với tháng trước, đưa doanh số cộng dồn 10 tháng lên 6.114 xe, vẫn duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh áp lực từ các mẫu Nhật và Trung Quốc.

Mitsubishi Xforce, nhập khẩu từ Indonesia, cũng ghi nhận doanh số ấn tượng với 1.854 xe giao trong tháng 10/2025, lần thứ hai vượt Toyota Yaris Cross trong năm. Lũy kế 10 tháng, Xforce đạt 9.888 xe, vẫn thấp hơn Yaris Cross (11.488 xe).

Creta 2025: Thể thao, hiện đại, linh hoạt

Ngoại thất: Ngôn ngữ “thể thao gợi cảm”, ca-lăng logo “H”, đèn hậu LED ngang, bản N Line thể thao với mâm 18 inch, cản hầm hố, cùm phanh đỏ, cánh lướt gió.

Nội thất: Tap‑lo, vô-lăng, cần số mới; màn hình đôi 10,25 inch (bản cao) hoặc 8 inch (bản tiêu chuẩn), ghế làm mát, sạc không dây, phanh tay điện tử, lẫy chuyển số ở bản cao, viền đỏ thể thao trên N Line.

Vận hành & an toàn: Động cơ 1.5 G ~115 PS, mô-men xoắn 144 Nm, CVT, cầu trước; núm chọn chế độ lái Eco/Normal/Sport/Smart + Snow/Sand/Mud. Gói Hyundai SmartSense gồm camera 360°, ga tự động, cảnh báo va chạm/đi lùi, điểm mù, chệch làn, cảnh báo mệt mỏi.

Xforce: Cơ bắp, linh hoạt, công nghệ cao

Ngoại thất: Thiết kế mạnh mẽ với ngôn ngữ Dynamic Shield, dài 4.390 mm, gầm cao 222 mm, bán kính quay vòng 5,2 m. Lưới tản nhiệt hình thang, đèn LED T-shape, la-zăng 17-18 inch.

Nội thất: Cabin năng động với tap‑lo bọc vải, màn hình kép 8 + 12,3 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế da, điều hòa 2 vùng, sạc không dây, âm thanh 8 loa Yamaha.

Vận hành & an toàn: Động cơ 1.5 L MIVEC ~104 PS, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. 4 chế độ lái (Normal, Wet, Gravel, Mud), gói ADAS với ga tự động, cảnh báo va chạm, điểm mù và đèn pha tự động.

Giá bán, ưu đãi và tiếp cận người dùng

Giá lăn bánh: Creta niêm yết từ 599 - 715 triệu đồng tùy phiên bản, trong khi Xforce cũng bắt đầu từ 599 triệu, cao nhất khoảng 710 triệu theo bảng công bố.

Về ưu đãi, Xforce đang được đại lý khuyến mãi mạnh, nhiều phiên bản GLX, Premium hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu đến 20 triệu đồng. Những chính sách này giúp Xforce trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho người mua mới hoặc mua xe gia đình lần đầu, đặc biệt khi mức niêm yết khá hấp dẫn trong phân khúc.

Người dùng, chuyên gia & đánh giá thị trường

Người dùng Việt Nam: Creta được yêu thích nhờ thương hiệu Hyundai mạnh, dịch vụ sau bán hàng tốt và trang bị công nghệ hiện đại so với tầm giá. Nhiều khách hàng đánh giá cao màn hình đôi, hệ thống SmartSense và cảm giác lái đa chế độ địa hình.

Chuyên gia: Theo phân tích từ giới truyền thông ô tô, Creta 2025 là “cú hích” mới cho Hyundai tại phân khúc B-SUV khi họ tung ra bản N Line thể thao và nâng cấp an toàn lẫn tiện nghi mà vẫn giữ mức giá hợp lý.

Người dùng Xforce: Nhiều gia đình trẻ, khách hàng lần đầu mua xe đều đánh giá cao chiều cao gầm, thiết kế SUV mạnh mẽ và công nghệ lái địa hình linh hoạt, một điểm ít mẫu B‑SUV nào cùng tầm có được.

Cuộc đua khốc liệt & chiến lược bền vững

Tại Việt Nam, phân khúc B-SUV/ CUV là một trong những mảnh đất màu mỡ và cạnh tranh khốc liệt nhất: HR‑V, Yaris Cross, Seltos, Creta, Corolla Cross, Kona, tất cả đều “cựa quậy” để giành miếng bánh thị phần.

Creta sử dụng lợi thế lắp ráp trong nước, chi phí giá thấp hơn, dịch vụ bảo trì tốt và đổi mới công nghệ để cạnh tranh. Hyundai Thành Công rõ ràng xác định Creta như một trụ cột doanh số của mình trong thời gian tới.

Xforce lại tận dụng thiết kế SUV mạnh mẽ, công nghệ ADAS và chế độ lái đa dạng để tiếp cận khách hàng muốn một “chiếc gầm cao nhưng vẫn linh hoạt”, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm xe vừa đô thị vừa chịu được một số điều kiện đường khó.

Thách thức & cơ hội phía trước

Thách thức: Cả hai mẫu đều phải duy trì đổi mới. Creta cần tiếp tục nâng cấp công nghệ và an toàn, bởi các đối thủ Nhật như Yaris Cross, HR-V không ngừng điều chỉnh giá và trang bị. Với Xforce, vấn đề là giữ đà tăng trưởng bền vững khi ưu đãi dần thu hẹp và người dùng bắt đầu soi xét chi tiết hơn các nhược điểm như trang bị cơ bản thiếu, hoặc khả năng vận hành trong điều kiện thực tế.

Cơ hội: Thị trường xe tại Việt Nam vẫn còn dư địa lớn cho phân khúc B-SUV, đặc biệt với nhu cầu gia tăng cao từ khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. Creta và Xforce có cơ hội tái định vị thương hiệu, Creta như biểu tượng SUV giá trị cao, công nghệ, Xforce như lựa chọn SUV mạnh mẽ, linh hoạt và cá tính.

Kết luận

Hyundai Creta 2025 và Mitsubishi Xforce đang là hai “át chủ bài” doanh số cho Hyundai và Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Creta nổi bật nhờ thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và sự tin cậy từ thương hiệu, trong khi Xforce ghi điểm bằng phong cách SUV cơ bắp, vận hành linh hoạt và các chế độ lái địa hình hiếm gặp.

Giữa một “rừng đối thủ” như HR‑V, Yaris Cross hay Seltos, cả Creta và Xforce đều thể hiện chiến lược rõ ràng, đổi mới liên tục, giữ giá cạnh tranh và tận dụng lợi thế thương hiệu để sát cánh cùng khách hàng Việt.

Nếu tiếp tục duy trì được đà này cùng với chương trình khuyến mãi và phát triển sản phẩm, hai mẫu xe này hoàn toàn có thể củng cố “đế chế” của mình, bất chấp áp lực từ các đối thủ ngày một mạnh.