Hyundai Creta cũ giá cao có nên mua không?

Theo khảo sát từ một số các trang chuyên mua bán xe ô tô cũ, Hyundai Creta mặc dù không được bán lại nhiều, nhưng mức giá bán cũng không hề rẻ. Đơn cử, một chiếc Creta 1.5L Đặc biệt đời 2022, với số ODO từ 20.000 - 30.000 km, đang được rao bán lại với giá khoảng 565 - 595 triệu đồng.

Ở năm 2022, phiên bản này có giá niêm yết 670 triệu đồng và giá lăn bánh dao động từ 685 - 716 triệu đồng tùy nơi đăng ký. Như vậy, dù đã sau qua gần 3 năm sử dụng nhưng Creta mới chỉ mất giá tầm 120 triệu đồng. Rõ ràng, so với các mẫu xe cùng phân khúc, Creta cho thấy khả năng giữ giá khá tốt.

Mức giá bán này cũng chỉ rẻ hơn khoảng chưa tới 100 triệu đồng so với giá xe mới. Hiện tại giá Creta 1.5L Đặc biệt 2025 có giá niêm yết là 659 triệu đồng. Điều này đặt ra câu hỏi là liệu rằng với giá cao thì Creta cũ có đáng mua hay không?

Trên thực tế, Hyundai Creta phiên bản facelit cập nhật năm 2025 chỉ đơn thuần là bản tối ưu lại về thiết kế, trong khi động cơ cùng các trang bị không có nhiều thay đổi đột phá. Về cơ bản, những mẫu Creta đời 2022 trở lại đây vẫn có các trang bị ở mức tương đương với Creta mới đang bán trên thị trường.

Do đó, việc lựa chọn Creta cũ vẫn giúp người sử dụng được trải nghiệm những tiện ích tương đương khi mua xe mới, trong khi giá bán lại rẻ hơn. Ngoài mức giá rẻ hơn thì phí trước bạ đối với xe cũ cũng chỉ tính 2%, do đó giúp người sử dụng tiết kiệm đáng kể chi phí so với mua xe mới.

Ngoài ra, phần lớn khách hàng sử dụng Creta đều cho mục đích cá nhân, di chuyển hàng ngày. Do đó, ngoài việc giữ gìn xe tốt, nhiều xe còn được chủ cũ lên những đồ chơi để nâng cấp các chức năng của xe. Nhờ đó, người mua xe cũ cũng sẽ được hưởng lợi từ những nâng cấp này trong khi không cần tốn thêm các chi phí.

Giống như phiên bản mới 2025 đang bán ra thị trường, các dòng Creta đời cũ từ năm 2022 - 2024 đều sử dụng khối động cơ động cơ Smartstream 1.5L mới, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh). Xe có 4 chế độ lái linh hoạt.

Các trang bị an toàn vẫn đầy đủ với: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí,... và gói an toàn nâng cao Hyundai SmartSense