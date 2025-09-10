Hyundai Creta thêm phiên bản "Vua chúa", giá từ 532 triệu đồng

Mở bán tại Trung Quốc từ 2014 với danh xưng ix25 nhưng phải tới 2015, tên gọi Creta mới chính thức ra đời. Để đánh dấu 10 năm ra mắt trên thị trường toàn cầu, Hyundai đã giới thiệu hai phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ nhỏ này là Creta King và Creta King Limited Edition.

Hyundai Creta King được bổ sung nhiều trang bị và tiện ích mới như bộ mâm hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện kèm chức năng nhớ vị trí, ghế phụ phía trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera hành trình, bệ tỳ tay trung tâm trượt tích hợp hộc chứa đồ và biểu tượng “King” riêng biệt.

Phiên bản này có nhiều chi tiết từ mẫu xe đàn anh Alcazar, gồm bàn gập sau lưng ghế, chế độ “boss mode” cho ghế phụ và bảng điều khiển điều hòa cảm ứng. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cũng xuất hiện, thông qua bộ chuyển đổi từ cổng có dây.

Creta King có 5 tùy chọn động cơ là: xăng 1.5L hút khí tự nhiên (115 mã lực) kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT; động cơ diesel 1.5L (116 mã lực) với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp; và động cơ tăng áp xăng 1.5L (160 mã lực) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Ngoài ra, Hyundai Creta King cũng có biến thể Knight Edition với ngoại thất và nội thất màu đen thể thao, nhưng chỉ giới hạn cho cấu hình động cơ xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT.

Hyundai Creta King Limited Edition được bổ sung thêm các chi tiết như bọc dây an toàn, gối tựa đầu, thảm sàn mới, ốp chìa khóa và ốp cửa. Phiên bản này chỉ đi cùng hai tùy chọn động cơ là xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT, đồng thời giới hạn 3 màu sơn: đen Abyss Black, trắng Atlas White và đen nhám Black Matte.

Theo Hyundai Ấn Độ, một số tính năng mới trên Creta King bao gồm điều hòa hai vùng với bảng điều khiển cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera hành trình và mâm 18 inch, cũng sẽ được mở rộng sang nhiều phiên bản khác của Creta và Creta N Line. Ngoài ra, Creta 2025 còn được bổ sung màu sơn đen mờ mới.

Giá bán của Hyundai Creta King khởi điểm ở mức 1,789 triệu Rupee (~ 532 triệu đồng). Bản King Knight Edition có giá cao hơn, từ 1,949 triệu Rupee (~ 580 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Creta King Limited Edition có giá thấp nhất từ 1,964 triệu Rupee (~ 585 triệu đồng).