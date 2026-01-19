Ngắm xe côn tay cỡ nhỏ nhìn chất, giá nhỉnh 53 triệu đồng

Mẫu xe côn tay Modenas Z15GT được ra mắt tại thị trường Malaysia. Đây là dòng xe trang bị hộp số ly hợp tự động, thích hợp với những ai đang mong muốn có được mẫu xe côn tay dùng cho việc đi lại hằng ngày.

Đối thủ chính mà Z15GT nhắm tới là các dòng xe côn tay cùng phân khúc nhưu Yamaha YZ15R và Honda RS-X Winner 150, cũng như Suzuki Raider R150 Fi. Ấn phẩm Z15GT có các màu như xám than chi, xám và đỏ. Đây là sản phẩm chung của Modenas và Kawasaki.

Sức mạnh xe đến từ khối động cơ đơn xi lanh, dung tích 149,5cc, cho công suất tối đa 16,76 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới bánh sau qua bộ hộp số 6 cấp và bộ nhông xích.

Hãm tốc cho xe là bộ phanh đĩa đơn thủy lực, có ABS ở bánh trước. Hệ thống treo gồm phuộc lồng thường phía trước và giảm xóc đơn tùy chỉnh tải trước ở phía sau.

Trọng lượng của Z15GT nặng chỉ 128 kg, dung tích bình xăng 5,7 lít. Chiều cao yên ngồi xe dễ tiếp cận ở mức 780 mm.

Trong khi vành bánh xe trước và sau có kích cỡ 17 inch, với lốp trước cỡ 90/80 và lốp sau cỡ 120/70. Tại thị trường Malaysia, Z15GT có giá niêm yết 8.288 RM (53,66 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường, phí bảo hiểm và đăng ký.