Nissan Tekton sắp trình làng, giá dự kiến từ 330 triệu đồng

Nissan Nekton được xem là quân bài chiến lược của hãng xe Nhật trong nỗ lực giành lại thị phần tại các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung đang tăng trưởng rất nhanh nhờ mức giá dễ tiếp cận và nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đô thị lẫn gia đình.

Dù mới chỉ xuất hiện qua các hình ảnh hé lộ, Nissan Tekton đã nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ dòng SUV biểu tượng Patrol. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô dập nổi, lưới tản nhiệt cỡ lớn và dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang. Cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng của Nissan giúp tổng thể trông hiện đại và dễ nhận diện. Ở phía sau, dải đèn hậu LED nối liền hai bên tạo cảm giác bề thế và cao cấp hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Tekton được phát triển trên nền tảng khung gầm CMF-B, dùng chung với Renault Duster thế hệ mới. Với chiều dài khoảng 4,3 m, mẫu xe này được định vị ở nhóm SUV cỡ nhỏ – cỡ trung, hướng đến người dùng đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình và những chuyến đi dài.

Khoang nội thất của Nissan Tekton tuy chưa được công bố chính thức nhưng các nguồn tin rò rỉ cho thấy mẫu xe này sẽ tập trung mạnh vào công nghệ. Xe nhiều khả năng sở hữu màn hình trung tâm khoảng 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, ghế trước có thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Về an toàn, Tekton được kỳ vọng có 6 túi khí tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Nissan Tekton dự kiến có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp gồm bản 1.0L thiên về tiết kiệm và bản 1.3L cho công suất khoảng 156 mã lực. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp CVT. Ngoài ra, Nissan cũng được cho là đang phát triển thêm biến thể hybrid nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ mạnh đến từ Toyota và Suzuki.

Theo kế hoạch, Nissan Tekton sẽ được sản xuất tại Ấn Độ để phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Sau khi quy đổi, giá bán dự kiến dao động trong khoảng 330–540 triệu đồng, qua đó đưa Tekton trở thành đối thủ trực tiếp của những cái tên quen thuộc như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Renault Duster trong cuộc đua giành khách ở phân khúc SUV phổ thông.