Có từ 599 triệu đồng, nên chọn KIA Seltos hay Hyundai Creta?

Cùng thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B, KIA Seltos và Hyundai Creta hiện được nhiều người lựa chọn. Trong đó, KIA Seltos có nhiều phiên bản, giá niêm yết dao động từ 599-764 triệu đồng. Hyundai Creta có 4 phiên bản, giá niêm yết cũng từ 599 triệu đồng đến 715 triệu đồng, rẻ hơn Seltos một chút. Cả hai xe SUV này còn có nhiều chi tiết so kè “nảy lửa” với nhau.

Về ngoại thất

So với Hyundai Creta, KIA Seltos có kích thước tổng thể lớn hơn cùng chiều dài cơ sở 2610 mm vượt trội, mang lại dáng vẻ bề thế và cảm giác không gian rộng rãi hơn. Trong khi Seltos sở hữu khoảng sáng gầm 190 mm, Creta nhỉnh hơn với 200 mm, phù hợp hơn khi di chuyển trên các cung đường xấu.

Về phong cách thiết kế, Seltos theo đuổi hình ảnh thể thao, cá tính với nhiều đường nét sắc sảo, còn Creta mang diện mạo hiện đại, mềm mại và chịu ảnh hưởng rõ nét từ đàn anh Tucson. Seltos nổi bật với hệ thống đèn Full LED tiêu chuẩn và nhiều chi tiết tạo hình mạnh mẽ, trong khi Creta có cụm đèn trước tách rời theo xu hướng mới, tùy phiên bản sử dụng Bi-Halogen hoặc LED.

Về cá tính, KIA Seltos chiếm ưu thế với 12 tùy chọn màu sắc, bao gồm các phiên bản hai tông màu trẻ trung, trong khi Hyundai Creta có phong cách phối màu đơn giản hơn. Cả hai mẫu xe đều sử dụng mâm 17 inch, nhưng Seltos gây ấn tượng với họa tiết pha lê và các chi tiết mạ crom, còn Creta nổi bật với mâm 5 chấu kép phối hai tông màu.

Ở phía sau, KIA Seltos hướng đến vẻ thể thao với đèn hậu LED đồ họa độc đáo và baga mui, trong khi Hyundai Creta tạo dấu ấn bằng cụm đèn hậu chữ C và các đường gân chữ X mạnh mẽ.

Về nội thất

So với Hyundai Creta, nội thất KIA Seltos nổi bật hơn về mặt công nghệ và trải nghiệm hiện đại nhờ lợi thế không gian cùng nhiều trang bị độc đáo trong phân khúc. Seltos ghi điểm với màn hình HUD và cụm màn hình cong Panoramic đôi 10,25 inch, trong khi Creta cũng sở hữu màn hình kép 10,25 inch nhưng thiên về bố cục thực dụng và quen thuộc.

Khoang lái Seltos mang phong cách trẻ trung, nhiều tiện ích như sạc không dây, đèn Sound Mood Light và phanh tay điện tử kèm Auto Hold, còn Creta lại nhấn mạnh cảm giác cao cấp với hệ thống âm thanh Bose 8 loa và thiết kế lấy cảm hứng từ Tucson. Về ghế ngồi, cả hai đều dùng ghế da và có làm mát hàng ghế trước, nhưng Seltos vượt trội với ghế lái chỉnh điện và hàng ghế sau chỉnh ngả linh hoạt.

Không gian hàng ghế sau của Creta rộng rãi nhờ trục cơ sở 2610 mm, trang bị đầy đủ tựa đầu, bệ tỳ tay và cửa gió riêng, trong khi Seltos bổ sung thêm cổng sạc nhanh Type-C tiện lợi. Xét về khoang hành lý, Creta chiếm ưu thế rõ rệt khi có khả năng mở rộng lên đến 1.000 lít sau khi gập ghế, trong khi Seltos dừng ở mức 433 lít.

Có thể thấy, ở góc độ nội thất, KIA Seltos phù hợp với người dùng ưa công nghệ và cá tính, còn Hyundai Creta hướng đến sự thực dụng, thoải mái và đa dụng cho gia đình.

Động cơ và trang bị an toàn

So với Hyundai Creta, KIA Seltos 2025 vượt trội rõ rệt về công nghệ an toàn khi được trang bị gói ADAS đầy đủ hơn, bao gồm tránh va chạm trước, giữ và theo làn, cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang phía sau và điều khiển hành trình thích ứng thông minh. Trong khi đó, Creta chỉ dừng ở gói SmartSense với các tính năng cơ bản như cảnh báo va chạm trước, điểm mù, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo phía sau. Cả hai đều có 6 túi khí và các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, nhưng Seltos được gia cố thêm khung gầm thép cường lực thế hệ mới giúp tăng khả năng bảo vệ khi va chạm.

Về khả năng vận hành, Seltos chiếm ưu thế lớn với động cơ 1.5L Turbo cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, vượt xa Creta chỉ đạt 115 mã lực và 144 Nm. Hộp số của Seltos đa dạng hơn với CVT hoặc DCT 7 cấp, mang đến lựa chọn giữa sự êm ái và cảm giác lái thể thao, trong khi Creta chỉ sử dụng hộp số iVT thiên về tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, Seltos còn nổi bật với 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo độc quyền phân khúc, giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. Nếu KIA Seltos phù hợp với người dùng ưu tiên sức mạnh, công nghệ và trải nghiệm lái, thì Hyundai Creta hướng đến sự nhẹ nhàng, tiết kiệm và an toàn đủ dùng trong đô thị.

Đánh giá chung

Ở góc độ ngoại thất, KIA Seltos có kích thước lớn hơn, thiết kế thể thao cá tính, nhiều tùy chọn màu sắc và trang bị đèn Full LED. Hyundai Creta nhỏ gọn hơn, gầm cao hơn, mang phong cách hiện đại, mềm mại và chịu ảnh hưởng từ Tucson.

Còn về nội thất, KIA Seltos nổi bật với công nghệ hiện đại như HUD, màn hình cong Panoramic, nhiều tiện ích và khả năng cá nhân hóa, còn Creta thiên về sự thực dụng, cao cấp với âm thanh Bose và khoang hành lý rộng rãi hơn.

Về động cơ và an toàn, KIA Seltos vượt trội nhờ động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ cùng gói ADAS đầy đủ và nhiều chế độ lái. Hyundai Creta phù hợp với người dùng đô thị nhờ động cơ hút khí tự nhiên, hộp số iVT êm ái và gói an toàn SmartSense cơ bản.