Khi tăng tốc, đề pa, vượt xe: Xforce 1.5 có thực sự vượt trội Creta 1.5?

Trong nhóm CUV cỡ B tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce và Hyundai Creta là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm 2025. Một bên là mẫu xe Nhật nhập khẩu Indonesia, ghi điểm bằng gầm cao, không gian rộng và gói an toàn dày.

Bên kia là đại diện Hàn Quốc lắp ráp trong nước, vừa nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế mới, nội thất công nghệ cao và hệ truyền động được tinh chỉnh lại. Nhưng với người dùng đô thị, câu hỏi quan trọng không phải là màn hình lớn hay đèn đẹp, mà là: khi đề pa, tăng tốc, vượt xe giữa phố đông, chiếc nào “dễ chịu” hơn sau vô-lăng?

Thông số: Creta nhỉnh hơn trên giấy

Cả hai xe đều dùng động cơ xăng 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số vô cấp và dẫn động cầu trước.

Thông số Xforce 1.5 Creta 1.5 Công suất 104 mã lực 113 mã lực Mô-men xoắn 141 Nm 144 Nm Hộp số CVT iVT (CVT do Hyundai phát triển) Gầm xe 222 mm ~200 mm Tiêu thụ hỗn hợp 6,2 – 6,5 l/100 km 5,7 – 6,1 l/100 km

Creta mạnh hơn nhẹ cả công suất lẫn mô-men xoắn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nếu chỉ nhìn bảng số liệu, mẫu xe Hàn có lợi thế rõ ràng. Nhưng trải nghiệm thực tế trong đô thị lại là câu chuyện khác.

Đề pa trong phố: Xforce “dễ lăn bánh” hơn

Đề pa, khoảnh khắc xe rời khỏi vạch đèn đỏ là nơi người lái cảm nhận rõ nhất độ mượt của hộp số.

Xforce được Mitsubishi tinh chỉnh CVT theo hướng “ga đầu hiền”. Chỉ cần chạm nhẹ chân ga, xe đã bắt đầu lăn bánh khá đều, không cần đạp sâu. Vòng tua được giữ thấp, giúp xe mượt và dễ kiểm soát khi nhích từng mét trong giờ cao điểm.

Creta với hộp số iVT phản hồi chân ga rõ hơn, nhưng ở chế độ Normal hoặc Eco, xe hơi “lưỡng lự” nếu đạp ga nhẹ. Khi người lái đạp sâu hơn, hộp số mới phản ứng mạnh, dẫn tới cảm giác trễ CVT quen thuộc trên nhiều xe Hàn.

Vì vậy, người mới lái, di chuyển nhiều trong phố đông sẽ thấy Xforce thân thiện, ít mệt hơn. Người đã quen xe, thích phản hồi rõ rệt sẽ thấy Creta “có lực” hơn, nhưng cần điều tiết ga khéo.

Tăng tốc và vượt xe: Creta nhanh hơn, Xforce mượt hơn

Ở dải tốc 40-80 km/h, tình huống phổ biến khi vượt xe máy hoặc xe tải chậm trong nội đô, Creta thể hiện ưu thế nhờ công suất cao hơn. Khi kickdown, vòng tua lên nhanh và xe vọt rõ rệt.

Tuy nhiên, không ít người dùng phản ánh Creta vẫn có độ trễ nhỏ của CVT, đặc biệt khi đang để chế độ Eco hoặc Smart. Phải đạp ga đủ sâu, xe mới “bật”.

Xforce thì khác. Dù yếu hơn, cách tinh chỉnh chân ga khiến xe tăng tốc đều, không bị hụt nhịp khi người lái chỉ cần đạp ga vừa phải. Sự mượt này tạo cảm giác xe “không nhanh, nhưng dễ đoán”, rất hợp với môi trường giao thông hỗn hợp tại Việt Nam.

Một chủ xe Xforce tại Hà Nội chia sẻ: “Xe không mạnh, nhưng ga đầu mượt, vượt xe trong phố không cần đạp sâu, đi nhàn hơn hẳn”.

Gầm cao và bán kính quay vòng: Lợi thế thực dụng của Xforce

Khi nói về tăng tốc và vượt xe, nhiều người quên mất yếu tố nền tảng: sự ổn định thân xe trên mặt đường xấu.

Xforce sở hữu khoảng sáng gầm 222 mm, cao nhất phân khúc cùng bán kính quay vòng chỉ 5,2 m. Khi leo vỉa hè, tránh ổ gà, hoặc đánh lái gấp trong hẻm nhỏ, xe cho cảm giác yên tâm hơn, ít lo cạ gầm.

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, trang bị hiếm trong phân khúc, hỗ trợ tốt khi đánh lái nhanh ở tốc độ thấp, giúp thân xe ổn định hơn trong các pha luồn lách.

Creta cũng đủ dùng, nhưng gầm thấp hơn và bán kính quay vòng lớn hơn, nên trong những hẻm nhỏ hoặc khi quay đầu gấp, người lái phải xoay xở nhiều hơn.

Chế độ lái: Creta linh hoạt hơn, Xforce thực dụng hơn

Creta 2025 được bổ sung núm xoay chế độ lái: Eco, Normal, Sport, Smart và các chế độ địa hình Snow - Sand - Mud. Khi chuyển sang Sport, phản hồi chân ga và hộp số nhanh hơn đáng kể, phù hợp khi cần vượt dứt khoát.

Xforce cũng có bốn chế độ địa hình, tập trung vào khả năng thích nghi mặt đường trơn trượt, điều rất hữu ích trong mùa mưa, ngập nước ở đô thị Việt.

Tuy nhiên, trong điều kiện phố đông thông thường, người dùng thường để Normal hoặc Eco. Lúc này, ưu điểm của Xforce lại nằm ở sự mượt tự nhiên, không cần chỉnh chế độ nhiều.

Mức tiêu thụ nhiên liệu: Creta ghi điểm

Về kinh tế sử dụng, Creta nhỉnh hơn khoảng 0,5 lít/100 km so với Xforce. Với người đi nhiều hoặc chạy dịch vụ, chênh lệch này đủ để cân nhắc, nhất là khi giá xăng ngày càng khó đoán.

Kết luận: Xforce không mạnh hơn, nhưng “dễ lái” hơn trong phố

Câu trả lời cho tiêu đề là: Xforce 1.5 không vượt trội Creta 1.5 về sức mạnh. Trên giấy tờ và trong những cú tăng tốc quyết liệt, Creta vẫn là chiếc xe nhanh hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Xforce được nhiều người khen ngợi trong phố đông nằm ở:

Chân ga hiền, dễ kiểm soát.

Hộp số CVT tinh chỉnh mượt, ít gây mệt khi kẹt xe.

Gầm cao, bán kính quay vòng nhỏ, xoay trở linh hoạt.

Creta phù hợp với người thích cảm giác xe có lực, phản hồi rõ và tiết kiệm xăng hơn.Xforce lại dành cho những ai coi trọng sự nhẹ nhàng, dễ điều khiển và yên tâm trên mọi con phố chật chội.

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam, nơi kẹt xe và mặt đường xấu là “đặc sản”, chiếc xe mang lại sự thoải mái lâu dài thường không phải xe mạnh nhất, mà là xe khiến người lái bớt mệt nhất sau mỗi chuyến đi. Và đó chính là lý do cuộc so kè giữa Xforce và Creta vẫn chưa có hồi kết.