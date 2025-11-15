Đây là mẫu xe gầm cao xứ Hàn tầm giá 600 triệu đồng đáng sở hữu

Thiết kế trẻ, tích hợp nhiều tiện ích cao cấp như ghế làm mát, hệ thống an toàn SmartSense (ADAS) và bổ sung chế độ lái thể thao, Hyundai Creta là chiếc xe tốt để bạn hoàn thành kế hoạch nâng cấp chất lượng cuộc sống của mình trong năm 2025.

Thị trường ô tô ít nhiều xáo động nhẹ, sau hàng loạt trận lụt lịch sử diễn ra trong nam, ngoài bắc, khiến những người đang có kế hoạch mua xe hơi ưu tiên hơn về một chiếc xe gầm cao, cho dù đó là một chiếc xe cỡ vừa.

Hyundai Creta sở hữu khoảng sáng gầm 200mm và xe dài hơn 4.3m.

Sở hữu khoảng sáng gầm 200mm, xe dài hơn 4.3m với khoang nội thất rộng rãi trong phân khúc và có mức giá chỉ từ 599 triệu đồng, chưa kể các ưu đãi theo từng thời kỳ. Hyundai Creta là chiếc xe hợp lý đối với nhiều người mua xe lần đầu và với cả những khách hàng chuyển từ sedan cỡ A, B lên SUV hạng B.

Xe có nhiều phiên bản khác nhau, bản tiêu chuẩn có cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto / Apple CarPlay, bản cao cấp có ghế trước làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa kèm ampli rời giúp nâng trải nghiệm giải trí lên một tầm mới. Ngoài ra, bản N Line là phiên bản cao cấp thể thao, với màu đen chủ đạo điểm xuyết những viền chỉ đỏ hấp dẫn, bắt mắt.

Nội thất Hyundai Creta hiện đại, tinh tế với ghế da thể thao khâu chỉ đỏ và bảng điều khiển trung tâm tiện nghi Người dùng đánh giá, Accent có tầm nhìn thoáng, giúp dễ dàng quan sát khi đi trong đô thị đông đúc, đồng thời vượt ổ gà, leo vỉa nhẹ nhàng mà vẫn giữ được cảm giác êm ái và chắc chắn.

Hyundai Creta được trang bị khối động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT, cho khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Creta đem đến cảm giác vận hành chắc chắn nhưng vẫn êm ái, dễ chịu, phù hợp với đa dạng khách hàng.

Hyundai Creta mang đến sự cân bằng giữa thiết kế và sở hữu nhiều công nghệ mới.

Xe còn có 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud), đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành, phù hợp cả phố xá kẹt xe lẫn đi chơi cuối tuần nhẹ nhàng. Phiên bản N Line trang bị lẫy chuyển số giả lập 8 cấp và cần số N thể thao, hướng đến những ai thích cảm giác lái năng động hơn.

Xe sở hữu đầy đủ các hệ thống an toàn nền tảng như ABS, BA, EBD, TCS, ESC, VSM, HAC, cùng 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp (TPMS), cảnh báo mở cửa an toàn (SEW), cảnh báo quên hành khách phía sau (ROA) và cảnh báo vượt tốc độ giới hạn (MSLA).

Xe có cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto / Apple CarPlay.

Đặc biệt, gói SmartSense (ADAS) nâng cao độ an toàn với loạt tính năng tiên tiến như phanh tự động khẩn cấp, đèn pha tự động thích ứng, ga hành trình thông minh, giữ và theo làn đường chủ động, giám sát và tránh va chạm điểm mù bằng radar, camera góc rộng,...

Nội thất Hyundai Creta hiện đại, tinh tế với ghế da thể thao khâu chỉ đỏ và bảng điều khiển trung tâm tiện nghi.

Ở thời điểm người dùng ngày càng chuộng xe gầm cao, nhỏ gọn, đa dụng, với mức giá từ 599 - 715 triệu đồng, Hyundai Creta 2025 mang đến sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ, tính an toàn và chi phí vận hành hợp lý. Mẫu xe này phù hợp cho cả người mua xe lần đầu lẫn gia đình trẻ tìm kiếm sự tiện nghi và an toàn trong đô thị hiện đại.