Lý do nhiều người dùng Mitsubishi Xforce muốn đổi xe ăn Tết

Thị trường ô tô những ngày cận Tết luôn sôi động, và năm nay Mitsubishi Xforce trở thành một trong các mẫu xe được nhắc đến nhiều trên các sàn mua bán. Không ít người dùng sau một thời gian sử dụng bắt đầu tính chuyện đổi xe, dù chiếc Xforce trong tay còn khá mới. Nhu cầu này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, từ mong muốn lên đời, thay đổi nhu cầu gia đình cho tới bài toán tài chính cuối năm.

Một chiếc Mitsubishi Xforce.

Anh Minh Tuấn, chủ một chiếc Xforce Premium 2024 tại TP.HCM, chia sẻ: “Xforce chạy ổn, tiết kiệm xăng, nhưng tôi muốn chuyển sang dòng xe 7 chỗ rộng rãi hơn để đi chơi Tết cho thoải mái. Xe của tôi đang rao bán khoảng 680 triệu đồng, nếu bán được tôi sẽ bù thêm để mua một chiếc MPV tầm giá 850 đến 900 triệu đồng cho phù hợp nhu cầu mới”.

Bên cạnh việc đổi sang xe lớn hơn, một nhóm khách hàng khác muốn nâng cấp lên bản cao cấp hoặc chuyển sang thương hiệu khác để trải nghiệm công nghệ mới. Anh Hoàng Nam ở Bình Dương nói: “Xe tôi đang dùng là bản tiêu chuẩn, trang bị đủ dùng. Tuy nhiên cuối năm các hãng tung ra nhiều chương trình ưu đãi, tôi cân nhắc bán lại Xforce để đổi sang mẫu xe có thêm tính năng an toàn chủ động, màn hình lớn và nội thất xịn hơn”.

Thị trường xe cũ cũng ghi nhận lượng rao bán Xforce tăng nhẹ. Nhiều xe lăn bánh chỉ vài nghìn kilomet đã được chào bán với mức giá hấp dẫn hơn xe mới. Anh Quốc Huy, một người dùng tại Đồng Nai, thẳng thắn: “Tôi mua Xforce theo trào lưu, lúc đầu thấy rất hợp. Nhưng sau thời gian chạy đường dài về quê, tôi nhận ra mình thích cảm giác lái đầm chắc của sedan hơn. Bán xe dịp này dễ được giá, đổi sang chiếc khác chơi Tết hợp lý”.

Nhiều tin rao bán Xforce.

Một lý do khác đến từ yếu tố tài chính. Cuối năm, dòng tiền kinh doanh của nhiều người tốt hơn nên việc đổi xe trở thành phần thưởng cho bản thân. Anh Trần Quang ở Hà Nội cho biết: “Công việc năm nay thuận lợi, tôi muốn đổi sang chiếc xe cao cấp hơn để đi gặp đối tác và phục vụ gia đình. Chiếc Xforce 2024 của tôi dự kiến bán khoảng 660 triệu đồng. Tôi đang nhắm đến một mẫu SUV hạng C giá lăn bánh khoảng 1,05 tỷ đồng để hình ảnh chuyên nghiệp hơn khi gặp khách hàng”.

Không phải ai muốn đổi xe cũng chê Xforce. Anh Phúc Thịnh, chủ xe tại Đà Nẵng, nhận xét: “Tôi rất hài lòng với mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng của Xforce. Tuy nhiên Tết này tôi muốn đổi sang xe gầm cao dẫn động bốn bánh để tiện đi xa và về quê miền núi. Bán xe cũ lúc này vẫn được giá, nên tôi tranh thủ thực hiện kế hoạch”.

Thực tế cho thấy phần lớn người rao bán Xforce đều là các xe đời mới, tình trạng còn rất mới, số kilomet thấp. Mức giá rao bán phổ biến dao động từ 630 đến 700 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng. Trong khi đó, những mẫu xe mà người dùng muốn đổi sang thường nằm ở tầm giá cao hơn, từ 850 triệu cho tới hơn 1 tỷ đồng. Sự chênh lệch này phản ánh rõ mong muốn lên đời và nâng cấp trải nghiệm của nhiều chủ xe dịp cuối năm.

Giới kinh doanh xe nhận định làn sóng người dùng Xforce muốn đổi xe ăn Tết sẽ còn tiếp diễn tới sát kỳ nghỉ. Nguồn cung xe mới dồi dào, cộng thêm lượng xe đã qua sử dụng tăng lên, tạo nên bức tranh mua bán nhộn nhịp. Với nhiều chủ xe, Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm hợp lý để làm mới phương tiện di chuyển. Dù chọn tiếp tục gắn bó hay chuyển sang mẫu xe khác, quyết định cuối cùng vẫn xoay quanh nhu cầu thực tế và cảm xúc muốn khởi đầu một năm mới thuận lợi hơn.