Đề xuất thi xử lý tình huống giả định khi sát hạch bằng lái xe máy

Đây là nội dung trong bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các góp ý với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Sau 10 ngày lấy ý kiến từ 9/12-19/12/2025, dự thảo đã nhận về tổng số 55 góp ý, trong đó có nội dung về bài thi sát hạch xe môtô.

Tại dự thảo trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất với hạng A1, A, người dự sát hạch phải điều khiển xe qua 2 bài hình tổng hợp, trong đó bài hình thứ 2 dự kiến sẽ có mô hình như minh họa dưới đây.

Sau thời gian nhận góp ý công khai, nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung bài hình tổng hợp thứ 2 liên quan đến cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch.

Cụ thể, các trung tâm không còn quỹ đất để bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp số 2. Bài thi hiện hành đã đủ độ khó để học viên hình thành tốt kỹ năng điều khiển xe mô tô phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Các góp ý cũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan mô tô, xe máy là do ý thức và thái độ của người điều khiển và chỉ một phần nhỏ là liên quan đến kỹ năng điều khiển phương tiện.

Do đó, các ý kiến hiện chia hai luồng quan điểm: đề nghị giữ nguyên bài thi mô tô như hiện tại, không bổ sung bài thi mô hình thứ 2; hoặc không kiến nghị bỏ thẳng nhưng cần có thời gian cần thiết để đánh giá tác động đối với xã hội và người dân; tính khả thi thực hiện bổ sung bài thi hình tổng hợp số 2 và có phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Việt Nam. Chỉ áp dụng khi đã hoàn tất việc thực hiện đánh giá tác động thực tế.

Cục Cảnh sát giao thông tiếp thu các ý kiến trên và quyết định không áp dụng bài thi hình số 2 theo như dự thảo. Thay vào đó, cơ quan sát hạch sẽ bổ sung bài thi xử lý tình huống giả định trên đường. Các tình huống có thể kể đến như: xử lý qua đường giao cắt; đi đúng phần đường, làn đường; phanh khi có chướng ngại vật...

Theo cơ quan soạn thảo, bài thi này nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển mô tô của học viên, giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo khi thí sinh được cấp giấy phép lái xe đủ tự tin điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo quy trình sát hạch giấy phép lái xe hạng A1, A đang được đề xuất, ở phần thi hình số 1, học viên sẽ trải qua các phần như đi qua hình số 8, đi qua vạch đường thẳng, đi qua đường có vạch cản, đi qua đường gồ ghề.

Thí sinh phải đi đúng trình tự hình sát hạch, bánh xe không được đè lên vạch giới hạn hình sát hạch hoặc đè lên vạch cản. Thí sinh cần hoàn thành bài sát hạch hình tổng hợp trong thời gian không quá 10 phút và xe không được chết máy trong quá trình thực hiện sát hạch.

Thí sinh bị trừ điểm tương ứng với lỗi. Với thang điểm 100, thí sinh đạt khi được 80 điểm trở lên.

Trượt lý thuyết không được thi thực hành

Trước đó tại dự thảo, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất, thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A và B1, nếu không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 1. Ai không đạt bài hình tổng hợp số 1 thì không được dự sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 2.

Sau quá trình lấy ý kiến công khai, một số quan điểm có đề nghị cho phép thí sinh được dự thi tất cả nội dung thi theo quy định (lý thuyết và thực hành) để giảm bớt tâm lý, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân; hiệu quả tổ chức sát hạch được nâng cao.

Song cơ quan soạn thảo giữ nguyên đề xuất "trượt lý thuyết không được thi thực hành", nhằm đảm bảo tính logic. Theo Cục Cảnh sát giao thông, thí sinh dự thi phải đảm bảo nắm chắc kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử và kỹ năng lái xe cơ bản thì mới được dự thi lái xe trên đường giao thông công cộng giúp đảm bảo an toàn cho học viên và người tham gia giao thông.

Dự thảo đang tiếp tục được lấy ý kiến đến hết ngày 9/2.