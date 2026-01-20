Mô tô mới giá rẻ, trang bị hiện đại "thách thức" Kawasaki ZX-25R

Là nhà sản xuất xe máy nổi tiếng của Trung Quốc, QJMotor vài năm gần đây đã có sự hoạt động khá tích cực tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Mới đây, hãng xe này đã giới thiệu hàng loạt các dòng sản phẩm mới, trong đó SRK250RD hướng tới các khách hàng mới chơi mô tô và nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố.

Tại Malaysia, SRK250RD bước vào phân khúc sportbike 250 cc và cạnh tranh trực tiếp với Kawasaki ZX-25R và ZX-25RR. Mẫu xe của QJMotor được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 250 cc, làm mát bằng dung dịch, cấu hình DOHC 16 van. Khối động cơ này cho công suất tối đa 40,2 mã lực tại 15.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 12.500 vòng/phút, cho phép xe duy trì vòng tua cao đặc trưng của các mẫu sportbike 4 xy-lanh cỡ nhỏ. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp và dẫn động xích tới bánh sau.

Xe sở hữu bình nhiên liệu dung tích 16 lít, với khối lượng ướt là 176 kg, trong khi chiều cao yên đạt 808 mm, tương đối thân thiện với thể trạng người lái châu Á. SRK250RD sử dụng mâm 17 inch, kết hợp lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 150/60, thiên về sự linh hoạt và khả năng kiểm soát trong điều kiện vận hành hàng ngày, đồng thời tạo sự khác biệt so với người anh em SRK450RR có bộ lốp lớn hơn.

SRK250RD được hoàn thiện với phuộc trước hành trình ngược Marzocchi và giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải trước, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng từ đường phố đến các buổi chạy tốc độ cao. Xe sử dụng cụm phanh đĩa đôi 320 mm phía trước đi kèm cùm phanh Brembo, trong khi bánh sau sử dụng đĩa đơn 240 mm với cùm phanh piston đơn. ABS kênh đôi được trang bị tiêu chuẩn, góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Về công nghệ, SRK250RD 2026 cho thấy định hướng tiếp cận phân khúc cao cấp khi được trang bị gói hỗ trợ điện tử toàn diện, bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo hai chế độ lái và có thể bật/tắt. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều tiện ích thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe phân khúc cao hơn như cổng sạc, camera hành trình trước và sau, giám sát áp suất lốp cùng kết nối Bluetooth và cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường và thông báo trực tiếp trên cụm đồng hồ.

QJMotor SRK250RD 2026 được bán tại thị trường Malaysia với mức giá niêm yết là 21.888 ringgit - khoảng gần 142 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.