Đại lý giảm giá Hyundai Creta rẻ ngang SUV hạng A

Tháng 11/2025, Hyundai Thành Công tiếp tục đẩy mạnh ưu đãi cho mẫu SUV hạng B Creta, với mức giảm cao nhất lên tới 49 triệu đồng, giúp giá bán thực tế tiệm cận nhóm SUV cỡ nhỏ hơn.

Hyundai Creta được hãng ưu đãi tiền mặt. Ảnh: TC Group

Theo công bố từ hãng, chương trình ưu đãi được áp dụng cho toàn bộ các phiên bản, tuy không nêu cụ thể mức giảm từng bản. Sau khi trừ ưu đãi, bản cao cấp nhất Creta N Line có giá khoảng 666 triệu đồng.

Tại đại lý, mức giảm còn hấp dẫn hơn. Khảo sát một đại lý ở Hà Nội cho thấy Hyundai Creta Đặc biệt và Cao cấp giảm 49–50 triệu đồng, giá thực tế còn 609–658 triệu đồng. Bản Tiêu chuẩn và N Line giảm khoảng 34 triệu đồng, còn 565 triệu và 681 triệu đồng.

Creta đang là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai. Ảnh: TC Group

Như vậy, với giá khởi điểm chỉ từ 565 triệu đồng, Hyundai Creta đang tiến sát nhóm SUV hạng A như Kia Sonet (499–624 triệu đồng), trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong phân khúc SUV đô thị.

Trước đó, trong nửa cuối tháng 10, Hyundai Creta cũng từng được áp dụng mức giảm 35–50 triệu đồng – thuộc nhóm ưu đãi cao nhất kể từ khi ra mắt bản nâng cấp giữa năm. Việc duy trì khuyến mãi liên tiếp cho thấy Hyundai đang nỗ lực gia tăng sức cạnh tranh cho Creta trong giai đoạn cuối năm, khi thị trường xe bước vào mùa cao điểm mua sắm.

Tính đến hết tháng 9/2025, Hyundai Creta đạt doanh số cộng dồn 5.092 xe, chỉ kém Tucson 818 xe và vượt Accent 57 xe, giữ vị trí thứ hai trong danh mục sản phẩm của hãng. Riêng trong tháng 9, Creta tiêu thụ 915 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc SUV hạng B, xếp sau Toyota Yaris Cross (1.964 xe), VinFast VF 6 (1.933 xe), Mitsubishi Xforce (1.374 xe) và Toyota Corolla Cross (984 xe).

Dù không nằm trong nhóm dẫn đầu, Creta vẫn được đánh giá là duy trì doanh số ổn định trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất thị trường.

Hyundai Creta. Ảnh: Đại lý

Hyundai Creta phiên bản nâng cấp ra mắt hồi tháng 6/2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ, góc cạnh hơn. Đặc biệt, bản N Line có ngoại hình thể thao, mâm 18 inch tương đương các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

Khoang nội thất được làm mới với cụm màn hình đôi 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện tích hợp làm mát – tính năng hiếm trong phân khúc. Xe còn có điều hòa tự động, phanh tay điện tử, đề nổ từ xa cùng loạt tiện ích cao cấp.

Nội thất Hyundai Creta. Ảnh: TC Group

Tất cả phiên bản Hyundai Creta dùng chung động cơ 1.5L, cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số IVT (biến thể của CVT do Hyundai phát triển).

Trang bị an toàn trên Hyundai Creta có gói hỗ trợ lái ADAS, bao gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường, ga tự động thích ứng và đèn pha tự động.