Thích xe SUV, nên chọn mua Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V?

Hiện nay, Honda HR-V đang được bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản HR-V G, HR-V L và HR-V e: HEV RS, có giá niêm yết lần lượt là 699 triệu đồng, 750 triệu đồng, và 869 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross có 2 phiên bản là: Corolla Cross 1.8V và Corolla Cross 1.8V Hybrid, với mức giá niêm yết lần lượt là 820 triệu đồng và 913 triệu đồng. Cả hai dòng xe này có nhiều điểm sánh cạnh với nhau trong cuộc đua chinh phục “trái tim thượng đế”.

Về ngoại thất

Toyota Corolla Cross 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, đậm chất SUV gia đình với dáng xe bề thế và không gian nội thất rộng rãi. Xe sử dụng nền tảng TNGA, nổi bật với lưới tản nhiệt lớn phong cách Hilux, đèn LED Crystalized sắc sảo và mâm 18 inch cứng cáp.Các tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện rảnh tay giúp tăng tính tiện dụng và thoải mái khi sử dụng.

Trong khi đó, Honda HR-V 2025 lột xác theo hướng sang trọng và thanh lịch hơn với khung gầm mới, kích thước tối ưu cho khoang cabin thoáng đãng. Xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác mạ crom, cụm đèn LED thanh mảnh và thiết kế khí động học tinh tế. Phần hông và đuôi HR-V nổi bật nhờ tay nắm cửa sau đặt trên trụ C, mâm 5 chấu kép thể thao và cụm đèn hậu LED kéo dài kèm ống xả kép.

Nhìn chung, Corolla Cross hướng đến sự thực dụng, chắc chắn cho gia đình, còn HR-V phù hợp với khách hàng yêu thích phong cách trẻ trung và thể thao.

Về nội thất

Ở góc độ nội thất, Toyota Corolla Cross 2025 và Honda HR-V 2025 có những cách tiếp cận khác nhau. Dòng Corolla Cross mang phong cách hiện đại, tinh tế và thiên về sự tiện nghi cao cấp. Xe SUV này của Toyota nổi bật với màn hình đa thông tin 12,3 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, camera 360, sạc không dây cùng khoang hành lý 440 lít phù hợp nhu cầu sử dụng gia đình và di chuyển hàng ngày.

Trong khi đó, Honda HR-V 2025 lại nhấn mạnh yếu tố thể thao và cảm giác lái, thể hiện qua vô lăng 3 chấu có lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 8 inch đặt nổi và ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Điểm mạnh của HR-V nằm ở tính linh hoạt với hàng ghế Magic Seat gập đa chế độ và khoang hành lý có thể mở rộng lên đến khoảng 1.000 lít, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc chở nhiều hành lý.

Về đại thể ở phần nội thất có thể nói, Toyota Corolla Cross phù hợp với người dùng ưu tiên công nghệ và sự tiện nghi. Còn Honda HR-V hấp dẫn hơn với khách hàng yêu thích phong cách thể thao, linh hoạt và trải nghiệm lái.

Động cơ và trang bị an toàn

So sánh về động cơ và an toàn, Toyota Corolla Cross 2025 thiên về sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt ở phiên bản Hybrid với mức tiêu thụ chỉ khoảng 3,01 lít/100 km trong đô thị, trong khi bản xăng 1.8L vận hành ổn định, phù hợp nhu cầu gia đình.

Ngược lại, Honda HR-V 2025 nổi trội về sức mạnh và cảm giác lái với động cơ 1.5L VTEC Turbo cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm chế độ Sport và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Về an toàn, Corolla Cross ghi điểm nhờ gói Toyota Safety Sense 2.0 cùng số lượng trang bị phong phú như camera 360, cảnh báo điểm mù và 7 túi khí, trong khi HR-V 2025 với Honda Sensing lại tập trung vào hỗ trợ lái chủ động, kết hợp các công nghệ an toàn cần thiết và khoảng sáng gầm cao hơn, phù hợp cho cả đô thị lẫn những cung đường đa dạng.

Đánh giá chung

Toyota Corolla Cross 2025 là lựa chọn phù hợp cho khách hàng đề cao sự thực dụng, rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt ở phiên bản Hybrid. Trong khi đó, Honda HR-V 2025 hấp dẫn hơn với nhóm người dùng trẻ nhờ thiết kế thể thao, nội thất linh hoạt và động cơ tăng áp mạnh mẽ mang lại cảm giác lái hứng khởi.

Tùy nhu cầu sử dụng gia đình hay cá nhân, ưu tiên tiện nghi hay trải nghiệm lái, mỗi mẫu xe đều có thế mạnh riêng để chinh phục người tiêu dùng Việt.