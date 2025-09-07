Có trên 600 triệu đồng, nên chọn Honda HR-V hay Hyundai Creta?

Cùng thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ B, Honda HR-V và Hyundai Creta 2025 đều có những lợi thế sánh cạnh nhau trong cuộc đua chinh phục khách hàng. Doanh số bán xe của hai dòng SUV này vì thế cũng khá ngang ngửa nhau.

Đơn cử như trong tháng 6/2025, Honda HR-V đạt doanh số 430 chiếc bán ra, còn Creta của Hyundai đuổi sát nút với 420 chiếc về tay khách hàng. Hiện tại Honda HR-V 2025 được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết dao động từ 699-869 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Creta cũng có 3 phiên bản, nhưng có giá bán niêm yết mềm hơn hẳn, dao động từ 599-699 triệu đồng.

Để có thêm thông tin tham khảo và gợi ý lựa chọn cho người tiêu dùng, chúng tôi tiến hành so sánh hai mẫu xe SUV hạng B này một cách khách quan, dựa trên một số tiêu chí nhất định.

Về ngoại thất

Phiên bản 2025 của Honda HR-V vẫn trung thành với phong cách thể thao và sang trọng đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, nhưng đã trở nên cuốn hút hơn nhờ lưới tản nhiệt mới hình lục giác, bên trong là các họa tiết hình khối mạ crôm sáng bóng, mang lại vẻ ngoài hiện đại và cao cấp.

Cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn, sử dụng bóng LED có khả năng tự động bật/tắt, kết hợp cùng dải đèn LED ban ngày mảnh tạo điểm nhấn sắc sảo. Đèn sương mù LED hỗ trợ tầm quan sát tốt hơn, trong khi bộ khuếch tán trung tâm được thiết kế mở với nhiều khe gió giúp tăng hiệu suất làm mát cho động cơ.

Trái ngược với HR-V, Hyundai Creta 2025 gây ấn tượng bằng diện mạo trẻ trung và hiện đại, nổi bật là lưới tản nhiệt sơn đen với các hình khối tam giác nổi 3D đầy cá tính, kết hợp cùng dải đèn LED ban ngày nối liền có đồ họa tương đồng, mang lại cái nhìn liền mạch và bắt mắt. Cụm đèn chính được bố trí tách rời theo dạng hình thang đứng, sử dụng bóng Halogen hoặc LED tùy theo từng phiên bản.

Về mặt kích thước, HR-V có chiều dài tổng thể nhỉnh hơn đôi chút nhưng lại thấp hơn so với Creta, tạo nên sự khác biệt về dáng xe – một bên thể thao, một bên trẻ trung. Xét về phần hông, Creta toát lên phong cách năng động với mái xe dốc nhẹ về sau và trụ C sơn trắng nổi bật, trong khi HR-V gây chú ý với tay nắm cửa sau đặt trên trụ C – một thiết kế độc đáo nhất phân khúc.

Cả hai đều sử dụng mâm 17 inch 5 chấu kép, nhưng Creta kết hợp phối 2 tông màu và lốp 215/60R17, còn HR-V thiên về chất thể thao với mâm sơn xám và vòm bánh đen bóng tạo cảm giác vững chãi hơn. Gương chiếu hậu đều có tính năng gập điện và tích hợp đèn báo rẽ, song HR-V nổi bật hơn nhờ gương tách rời trụ A giúp hạn chế điểm mù. Ở phía sau, Creta ghi điểm với cụm đèn hậu đồ họa chữ “C”, các đường gân tạo hình chữ “X” và cản sau hình thang sơn bạc, trong khi thiết kế đuôi xe của HR-V không được đề cập chi tiết trong phần mô tả.

Về nội thất

Khoang nội thất của Honda HR-V 2025 mang phong cách thể thao hiện đại với màn hình cảm ứng 8 inch tách rời, vô lăng 3 chấu bọc da chỉ đỏ có lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, trong khi Hyundai Creta 2025 tạo ấn tượng cao cấp hơn nhờ màn hình giải trí lớn 10,25 inch tích hợp hệ thống âm thanh 8 loa Bose.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng phanh tay điện tử giúp khu vực cần số gọn gàng và đều trang bị chìa khoá thông minh cùng khởi động bằng nút bấm, tuy nhiên Creta nhỉnh hơn khi có thêm tính năng làm mát hàng ghế trước và hệ thống lọc không khí khử ion. HR-V nổi bật với hàng ghế Magic Seat có thể gập linh hoạt ba chế độ và hỗ trợ gập phẳng để tăng thể tích khoang hành lý lên tới 1000L, trong khi Creta cũng có thể mở rộng khoang hành lý đến mức tương tự nhưng không có tùy biến đa dạng như đối thủ.

Về tiện nghi làm mát, HR-V hỗ trợ điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau, còn Creta có thêm khả năng làm mát ghế và điều hòa lọc ion. Cả hai xe đều có hàng ghế sau thoải mái với trục cơ sở 2.610 mm, nhưng HR-V tối ưu không gian nhờ đẩy lùi hàng ghế sau 30 mm, giúp khoảng để chân rộng hơn. Trong khi khoang lái của HR-V được thiết kế theo hướng thể thao, gọn gàng, thì Creta thiên về sự thực dụng với bố cục đơn giản, tông màu đen sạch sẽ và nhiều chi tiết ốp nhựa cao cấp.

Về hệ thống giải trí và kết nối, cả hai đều hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói, tuy nhiên HR-V đi kèm hệ thống Honda Connect cho phép điều khiển xe từ xa, tăng tính tiện dụng khi cần làm mát cabin trước khi lên xe.

Ở góc độ nội thất, có thể nói Hyundai Creta 2025 ghi điểm ở sự tiện nghi và cao cấp, trong khi HR-V 2025 nổi bật với trải nghiệm lái thể thao, linh hoạt và nội thất tối ưu cho người dùng thực tế.

Về động cơ và trang bị an toàn

Về khả năng vận hành, Honda HR-V 2025 vượt trội hơn nhờ khối động cơ xăng tăng áp 1.5L VTEC Turbo cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, trong khi Hyundai Creta chỉ được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hộp số vô cấp, nhưng HR-V dùng hộp số CVT truyền thống còn Creta trang bị hộp số iVT – phiên bản cải tiến do Hyundai phát triển nhằm tối ưu khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

HR-V hỗ trợ hai chế độ lái Eco và Sport, kết hợp với lẫy chuyển số trên vô lăng giúp mang lại trải nghiệm lái linh hoạt hơn so với Creta vốn thiên về vận hành nhẹ nhàng trong đô thị. Khoảng sáng gầm xe của HR-V đạt 181 mm, nhỉnh hơn Creta và nhiều đối thủ cùng phân khúc, đồng thời hệ thống treo MacPherson/giằng xoắn giúp xe vận hành êm ái khi qua địa hình xấu. Về mức tiêu hao nhiên liệu, HR-V duy trì hiệu suất khá tốt với mức trung bình từ 6.67–6.7L/100km, trong khi thông tin cụ thể của Creta không được đề cập nhưng cũng được đánh giá tiết kiệm nhờ động cơ nhỏ và hộp số iVT.

Xét về an toàn, cả hai đều sở hữu các trang bị cơ bản như 6 túi khí, ABS, EBD, ESC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tuy nhiên HR-V nổi bật hơn nhờ gói công nghệ Honda Sensing với các tính năng cao cấp như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn đường chủ động và đèn pha thích ứng.

Trong khi đó, Hyundai Creta cũng được trang bị gói SmartSense với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước và hỗ trợ giữ làn, nhưng danh sách có phần đơn giản hơn so với HR-V. Nhìn chung, Honda HR-V 2025 hướng đến cảm giác lái mạnh mẽ, công nghệ cao và an toàn toàn diện, còn Hyundai Creta phù hợp với người dùng đề cao sự êm ái, tiết kiệm và tiện nghi trong đô thị.

Đánh giá chung

Honda HR-V 2025 nổi bật với thiết kế thể thao, nội thất tối ưu cho trải nghiệm người lái và khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ tăng áp cùng gói an toàn Honda Sensing cao cấp. Trong khi đó, Hyundai Creta 2025 lại ghi điểm ở phong cách trẻ trung, nhiều tiện nghi cao cấp và vận hành êm ái, tiết kiệm – phù hợp hơn với người dùng đô thị. Cả hai đều là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc, mỗi mẫu xe mang đến giá trị riêng tùy theo nhu cầu và phong cách sử dụng của khách hàng.