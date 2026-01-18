Những mẫu ô tô từng hút khách Việt nhưng không trụ lại được đến 2026

Dù thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua những ngày cuối năm với nhiều biến động, ngành công nghiệp này vẫn ghi nhận tín hiệu lạc quan khi doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng.

Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng xe điện cùng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới đã tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trong khi đó, không ít mẫu xe đã không còn sức hút và doanh số sụt giảm, buộc các nhà sản xuất và phân phối phải “khai tử” chúng. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu ô tô dừng phân phối trong năm qua đều là những thương hiệu Nhật Bản đã có thâm niên trên thị trường.

Dưới đây là thông tin chi tiết về những mẫu ô tô nổi bật đã dừng phân phối tại Việt Nam trong năm 2025 vừa đi qua.

Ford Explorer

Lần đầu gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2016, Ford Explorer đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng trong phân khúc SUV gia đình cỡ lớn. Mẫu SUV nhập khẩu từ Mỹ này từng không có đối thủ cạnh tranh, với giá bán hơn 2 tỷ đồng nhưng vẫn thường xuyên trong tình trạng “cung không đủ cầu”.

Tuy nhiên, từ năm 2022, khi Ford giới thiệu thế hệ mới của Explorer, mẫu xe này đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Volkswagen Teramont và Hyundai Palisade. Doanh số giảm mạnh và đến tháng 7/2025, Ford Explorer chính thức biến mất khỏi danh sách sản phẩm của Ford Việt Nam.

Mazda6

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996, Mazda6 là một trong những mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sedan hạng D. Mặc dù nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế trẻ trung và sang trọng, Mazda6 đã không có nhiều thay đổi đáng kể từ năm 2014 đến nay, khiến mẫu xe này dần trở nên lỗi thời so với các đối thủ như Toyota Camry và Honda Accord.

Đến giữa tháng 9/2025, nhiều đại lý Mazda thông báo đã hết hàng tồn kho và không nhận đặt cọc cho mẫu xe này, cho thấy khả năng Mazda6 đã rời khỏi phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam.

Toyota Innova

Từng là mẫu xe 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong hơn một thập kỷ, Toyota Innova đã chính thức bị “khai tử” để nhường chỗ cho các mẫu xe mới hơn. Gia nhập thị trường từ năm 2006, Innova nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng với doanh số ấn tượng.

Tuy nhiên, từ năm 2019, doanh số của mẫu xe này đã giảm mạnh, chỉ còn 232 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2025. Đầu tháng 9/2025, Toyota Việt Nam xác nhận ngừng bán Innova, chính thức khai tử mẫu xe này sau gần 20 năm hiện diện.

Mitsubishi Outlander

Cùng với Toyota Innova, Mitsubishi Outlander cũng đã chia tay thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025. Mặc dù từng được ưa chuộng nhờ thiết kế thực dụng và khả năng vận hành ổn định, mẫu xe này đã trở nên lỗi thời do không kịp thích ứng với xu hướng thiết kế mới.

Trong thực tế, quyết định dừng phân phối Outlander của Mitsubishi nhằm nhường chỗ cho mẫu xe mới hơn của hãng là Mitsubishi Destinator.

Honda Civic Type R

Sau ba năm có mặt tại Việt Nam, hành trình của mẫu sedan hiệu suất cao này của Honda đã khép lại. Việc tăng giá bán lên 2,999 tỷ đồng, cùng với thời gian chờ giao xe kéo dài và sự giảm sút ưa chuộng xe sedan của người tiêu dùng, đã khiến Civic Type R rơi vào tình trạng ế ẩm.

Vào tháng 10/2025, Honda Việt Nam đã quyết định ngừng phân phối Civic Type R và chỉ nhận đặt hàng cho 10 chiếc cuối cùng, dự kiến giao vào tháng 12/2026.

Sự ra đi của những mẫu xe nói trên không chỉ là một mất mát cho người tiêu dùng mà còn phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường ô tô Việt Nam. Trong đó, có những cái tên để lại nhiều nuối tiếc cho khách hàng như Ford Explorer, Mazda6 và Mitsubishi Outlander.