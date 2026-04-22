5 mẫu xe hybrid bán chạy tháng 3/2026, Innova Cross lần đầu tiên đứng nhất

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3/2026, sức mua hồi phục rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng vì kỳ nghỉ Tết. Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, VinFast và Hyundai, toàn thị trường tiêu thụ khoảng 70.859 xe trong tháng 3, tăng hơn 45% so với tháng trước. Riêng nhóm thành viên VAMA đạt 38.704 xe, tăng tới 101% theo tháng và 122% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bức tranh chung đó, nhóm xe hybrid tiếp tục mở rộng hiện diện, dù quy mô vẫn nhỏ hơn đáng kể so với xe xăng truyền thống và xe điện. Xu hướng điện hóa đang diễn ra rõ rệt tại Việt Nam, khi cả EV và hybrid đều ghi nhận mức độ quan tâm ngày càng cao từ người tiêu dùng . Tuy nhiên, khác với xe điện đang bùng nổ doanh số, hybrid hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số mẫu xe Nhật Bản, với sản lượng mỗi mẫu dao động vài trăm đến dưới 1.000 xe/tháng.

Dẫn đầu nhóm hybrid tháng 3/2026 là Toyota Innova Cross HEV với 826 xe, cho thấy sức hút lớn của cấu hình MPV tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh nhu cầu xe gia đình tăng cao. Ngay phía sau là Toyota Corolla Cross HEV đạt 752 xe – tiếp tục duy trì vị thế ổn định trong phân khúc CUV cỡ B+. Hai mẫu xe này cũng đóng góp phần lớn doanh số hybrid của Toyota, thương hiệu đang chiếm ưu thế tuyệt đối ở mảng này.

Các vị trí tiếp theo ghi nhận sự cạnh tranh đa dạng hơn. Honda CR-V e:HEV đạt 471 xe, cho thấy hybrid bắt đầu thâm nhập phân khúc SUV hạng C. Toyota Yaris Cross HEV bán 464 xe, hưởng lợi từ sức hút chung của dòng Yaris Cross đang dẫn đầu toàn thị trường xăng/dầu. Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid đạt 196 xe, dù thấp hơn đáng kể nhưng vẫn duy trì được chỗ đứng nhờ lợi thế giá dễ tiếp cận.

Tổng cộng, 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất đạt khoảng 2.700 xe trong tháng 3, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với quy mô hơn 70.000 xe toàn thị trường. Dù vậy, con số này cho thấy hybrid đang dần trở thành lựa chọn “trung gian” hợp lý giữa xe xăng và xe điện, đặc biệt với nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang EV nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí vận hành.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026 tại thị trường Việt Nam: