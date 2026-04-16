Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 3/2026, Vios bỏ xa các đối thủ

Tháng 3/2026, thị trường ô tô Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trũng do yếu tố mùa vụ. Doanh số tổng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công đạt khoảng 70.859 xe. Lũy kế Quý I/2026, tổng dung lượng thị trường đã vượt 162.000 xe, tăng trưởng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Ở nhóm xe gầm thấp (sedan), top 5 bán chạy tháng 3/2026 phản ánh khá rõ xu hướng tiêu dùng hiện tại khi các mẫu xe hạng B tiếp tục chiếm ưu thế. Toyota Vios dẫn đầu với 1.004 xe, bỏ xa phần còn lại, trong khi Mazda2, Honda City, Hyundai Accent và Mazda3 chia nhau các vị trí tiếp theo. Điểm chung của danh sách này là mức giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và phù hợp nhu cầu xe gia đình hoặc dịch vụ, giúp sedan hạng B duy trì sức hút bất chấp làn sóng SUV/CUV.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bức tranh toàn thị trường, sedan nói chung vẫn đang chịu áp lực lớn từ xu hướng dịch chuyển sang xe gầm cao và đặc biệt là xe điện. Sự áp đảo của các mẫu VinFast trong bảng xếp hạng toàn thị trường gần đây cho thấy người dùng đang ưu tiên các yếu tố mới như chi phí vận hành và công nghệ.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm thấp (sedan) bán chạy nhất tháng 3/2026 tại thị trường Việt Nam: