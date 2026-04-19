Top 5 MPV tháng 3/2026: Limo Green bán nhiều hơn toàn bộ phần còn lại

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh sau giai đoạn trầm lắng theo mùa. Tổng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt khoảng 70.859 xe, đưa lũy kế quý I lên hơn 162.000 xe, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch nhanh sang xe điện và hybrid, đặc biệt trong nhóm MPV – phân khúc vốn phục vụ đa mục đích và gắn liền với nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Yếu tố chi phí vận hành và độ bền đang trở thành tiêu chí quyết định, qua đó mở đường cho các mẫu xe điện hóa gia tăng sức ảnh hưởng.

Trong tháng, VinFast Limo Green dẫn đầu tuyệt đối với 6.795 xe, bỏ xa phần còn lại. VinFast VF MPV 7 đứng thứ hai với 2.521 xe, phản ánh sức hút rõ nét của các sản phẩm MPV điện mới trên thị trường.

Phía sau, Mitsubishi Xpander đạt 1.763 xe và giữ vai trò mẫu xe xăng chủ lực, trong khi Toyota Innova Cross xếp thứ tư với 1.576 xe, là đại diện hiếm hoi của nhóm hybrid. Toyota Veloz Cross khép lại top 5 với 719 xe, cho thấy cuộc đua MPV đang dịch chuyển rõ rệt sang các lựa chọn điện hóa.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 3/2026 tại thị trường Việt Nam: