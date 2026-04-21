Honda CR-V 2026 có ưu trội gì so với các đối thủ?

Honda CR-V 2026 chuyển sang phong cách thanh lịch và sang hơn, nhưng vì thế có thể kém cá tính với người thích thiết kế nổi bật. Lưới tản nhiệt lục giác tạo điểm nhấn rõ ràng, song tổng thể đầu xe vẫn thiên về sự an toàn hơn là phá cách.

Cụm đèn LED thích ứng hiện đại giúp tăng tầm nhìn, nhưng chi phí sửa chữa có thể cao. Thiết kế đèn liền mạch đẹp mắt, tuy nhiên dễ gây cảm giác “na ná” các mẫu xe khác.

Đèn hậu LED mới giúp đuôi xe gọn gàng, nhưng hơi mềm mại, chưa thực sự mạnh mẽ. Kích thước lớn hơn giúp Honda CR-V 2026 bề thế, đổi lại việc xoay trở trong phố hẹp sẽ khó hơn. Trục cơ sở tăng mang lại không gian để chân rộng rãi, nhưng tổng thể xe dài hơn có thể bất tiện khi đỗ xe.

Nội thất thừa hưởng từ Honda Civic tạo cảm giác hiện đại, dù vậy thiết kế này không còn quá mới mẻ. Màn hình kỹ thuật số lớn mang lại trải nghiệm tốt, nhưng bản thấp bị cắt giảm còn 7 inch. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây tiện lợi, tuy nhiên kích thước chưa thực sự nổi bật so với đối thủ.

Điều hòa 2 vùng và cửa gió sau hữu ích cho gia đình, nhưng không phải trang bị hiếm trong phân khúc. Ghế chỉnh điện và nhớ vị trí tăng tiện nghi, song chỉ tập trung nhiều ở ghế lái. Hàng ghế gập linh hoạt là điểm cộng lớn, dù hàng ghế thứ ba vẫn chỉ phù hợp người nhỏ. Cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác cao cấp, nhưng chỉ có trên bản cao. Trang bị tiện nghi phong phú giúp trải nghiệm tốt, nhưng kéo theo giá xe cao hơn.

Động cơ 1.5 turbo giữ nguyên sức mạnh, ổn định nhưng thiếu sự đột phá. Hộp số CVT vận hành mượt, song không tạo cảm giác lái thể thao. Tùy chọn AWD tăng khả năng bám đường, nhưng làm xe nặng hơn mà công suất không đổi. Bản hybrid mạnh hơn và tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên chi phí ban đầu cao.

Hệ hybrid vận hành êm ái trong đô thị, nhưng cấu trúc phức tạp hơn động cơ thường. Cách chuyển đổi giữa chế độ điện và xăng thông minh, nhưng người dùng phổ thông có thể khó hiểu cơ chế. Ở tốc độ thấp chạy điện hoàn toàn giúp tiết kiệm, nhưng phụ thuộc vào pin. Khi chạy nhanh, động cơ xăng hoạt động chính giúp ổn định, song mất đi sự “êm tuyệt đối” của xe điện.

Hệ thống an toàn Honda Sensing rất đầy đủ, nhưng không còn là lợi thế độc quyền. Camera 360 và cảm biến hỗ trợ lái tốt, dù chỉ có trên bản cao. Các tính năng cảnh báo dày đặc giúp an tâm, nhưng đôi khi gây phiền nếu quá nhạy.

So với Mazda CX-5 2025, CR-V thực dụng và rộng rãi hơn nhưng kém cảm giác lái. CX-5 nổi bật về thiết kế và nội thất, trong khi CR-V thiên về tiện ích gia đình. So với Ford Territory, CR-V mạnh về an toàn và không gian nhưng giá cao hơn.

Về tổng thể, CR-V 2026 cân bằng tốt giữa tiện nghi, an toàn và tiết kiệm, nhưng hạn chế ở cảm xúc lái và giá bán khá cao. Hiện CR-V 2026 có giá niêm yết từ 1,039-1,250 tỷ đồng.