Xe máy điện đi được hơn 300 km/lần sạc, giá quy đổi ngang Honda Vision

Hãng Ola Electric vừa ra mắt mẫu xe máy điện S1 X+ mới gây chú ý tại thị trường Ấn Độ. Điểm nổi bật nhất của mẫu xe này là bộ pin dung lượng 5,2 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa đạt 320 km theo chu trình IDC.

Thông số này được đánh giá là vượt trội trong phân khúc xe điện hai bánh phổ thông, thậm chí có thể sánh ngang tầm hoạt động của một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ như Wuling Bingo (333 km theo chuẩn CLTC).

Theo nhà sản xuất, mẫu S1 X+ mới sử dụng công nghệ pin 4680 Bharat Cell do Ola Electric tự phát triển. Công nghệ này hiện đang được hãng đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn để phục vụ phân khúc phổ thông, đồng thời củng cố chiến lược tích hợp dọc giữa phát triển pin và sản xuất phương tiện.

Xe được trang bị mô-tơ điện đặt giữa công suất 11 kW, đi kèm bộ điều khiển tích hợp, cho phép đạt tốc độ tối đa 125 km/h. Ngoài ra, mẫu scooter điện này còn sở hữu công nghệ phanh điện tử brake-by-wire cùng hệ thống phanh đĩa trước, vừa tối ưu khả năng tái tạo năng lượng vừa đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu mở bán, mẫu Ola S1 X+ có mức giá ưu đãi từ 129.999 rupee, quy đổi khoảng 37 triệu đồng. Con số này chỉ tương đương với một số mẫu xe tay ga chạy xăng phổ thông ở Việt Nam như Honda Vision bản Thể Thao (giá đề xuất 36,6 triệu đồng).

Ola Electric cho biết Ola S1 X+ nhắm tới phân khúc tầm trung, hướng đến việc giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với các mẫu xe điện có tầm hoạt động dài.

Màn ra mắt của Ola S1 X+ đánh dấu bước đi tiếp theo của hãng nhằm phổ cập các dòng xe máy điện hiệu suất cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại phân khúc xe hai bánh điện ở Ấn Độ.

Theo Fortune, tốc độ phổ cập xe điện tại phân khúc xe hai bánh ở Ấn Độ đang tăng nhanh nhờ chính sách hỗ trợ từ chính phủ và hạ tầng sạc ngày càng được cải thiện, trong khi giá xăng dầu leo thang.

Với việc đưa công nghệ pin dung lượng lớn vào sản phẩm xe máy điện phổ thông, Ola Electric đang hướng tới mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ trên thị trường.