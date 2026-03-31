Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sức mua sau giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên chỉ đạt 19.278 xe, giảm tới 48% so với tháng đầu năm và thấp hơn 10,8% so với cùng kỳ 2025.

Ở nhóm ngoài VAMA, VinFast bàn giao 9.903 xe, giảm 38,7% so với tháng trước, trong khi Hyundai Thành Công đạt 3.080 xe, giảm 47,5%. Cộng dồn toàn thị trường, lượng xe tiêu thụ tháng 2 chỉ đạt 32.261 xe, giảm xấp xỉ 42% so với tháng 1 – diễn biến đã được dự báo trước do kỳ nghỉ Tết kéo dài làm gián đoạn hoạt động mua sắm.

Trong bối cảnh sức cầu suy yếu, nhiều mẫu xe ghi nhận doanh số rất thấp, tạo nên danh sách 10 xe bán chậm nhất thị trường. Đứng đầu là Ford Mustang Mach-E với chỉ 1 xe bán ra, theo sau là Toyota Corolla Altis đạt 4 xe và Suzuki Jimny đạt 7 xe.

Nhóm SUV cỡ lớn và xe nhập khẩu giá cao như Toyota Land Cruiser Prado (10 xe) hay Isuzu mu-X (13 xe) tiếp tục duy trì mức tiêu thụ thấp do đặc thù kén khách trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Ở nhóm xe phổ thông, một số cái tên quen thuộc cũng góp mặt trong danh sách như Suzuki Swift (12 xe), Hyundai Elantra (31 xe) hay Honda BR-V (31 xe). Đáng chú ý, Toyota Alphard dù thuộc phân khúc MPV hạng sang vẫn chỉ đạt 25 xe, trong khi Kia Sorento ghi nhận 29 xe bán ra.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 2/2026