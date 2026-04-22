Bảng giá Yamaha Grande tháng 4/2026: Tiếp tục giảm sâu

Là mẫu tay ga mang phong cách cổ điển được ưa chuộng, Grande còn được trang bị tính năng hiện đại và khả năng tiết kiệm xăng nên được khách hàng Việt ưa chuộng. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều khách hàng lựa chọn Grande còn là bởi các đại lý luôn có những chương trình khuyến mãi khá tốt cho mẫu xe này.

Ở thời điểm hiện tại là cuối tháng 4/2026, theo khảo sát thị trường, hầu hết các phiên bản Grande đang có giá bán thấp hơn đề xuất của hãng khoảng 2 - 3 triệu đồng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha Grande cập nhật tháng 4/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Grande Tiêu chuẩn 46,637,000 44,000,000 2,637,000 Grande Đặc biệt 51,251,000 48,500,000 2,751,000 Grande Giới hạn 52,037,000 49,000,000 3,037,000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.

Bên cạnh giá bán dưới đề xuất của hãng, người mua Grande cũng được tặng kèm lót chân hoặc mũ bảo hiểm, hoặc các phần quà khác tùy chính sách của đại lý. Nhờ đó, khách hàng có thể sở hữu mẫu tay ga này với mức chi phí rất hợp lý.

Grande là mẫu tay ga mang phong cách cổ điển đặc trưng, cùng với sàn để chân rộng rãi nên rất được lòng chị em phụ nữ. Ở phiên bản mới nhất đang bán ra trên thị trường, xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, có kèm chức năng Y-Connect kết nối với smartphone của người dùng. Xe cũng được tích hợp chìa khóa thông minh (trừ bản Tiêu chuẩn), hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện dụng.

Nhờ cốp rộng 27 lít, người sử dụng cũng có thể chứa nhiều đồ dùng cá nhân khi di chuyển trên xe. Mẫu tay ga này cũng được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo cho sự ổn định khi vận hành. Xe có phanh đĩa trước kèm ABS (trừ bản Tiêu chuẩn) và phanh tang trống sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Grande 2026 sử dụng động cơ BlueCore xy lanh đơn dung tích 124,9cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,05 kW tại 6500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 9,77 Nm tại 5000 vòng/phút. Đây cũng là một trong những mẫu tay ga tiết kiệm xăng hàng đầu thị trường với mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố chỉ là 1,73 L/100KM.