VF 6 và VF 7 thế hệ mới có gì mà VinFast quyết tâm thay đổi lớn?

Cả hai mẫu xe này sẽ được VinFast trang bị kiến trúc điện - điện tử (E/E) hiện đại, tương tự như công nghệ đang được áp dụng cho Limo Green và VF MPV 7 mà công ty ra mắt gần đây.

Limo Green hiện đang sử dụng kiến trúc E/E.

Để tối ưu hóa chi phí và hiệu suất, VinFast sẽ giảm độ phức tạp trong thiết kế và số lượng linh kiện trang bị cho hai mẫu xe của mình. Việc này sẽ được thực hiện thông qua nền tảng xe mới, cho phép chia xe thành các vùng vật lý, mỗi vùng được điều khiển bởi một bộ điều khiển riêng (Zone Controller).

Dữ liệu sẽ được truyền về máy tính trung tâm hiệu năng cao (HPC) qua mạng Ethernet nhằm cải thiện khả năng xử lý và giảm thiểu hệ thống dây dẫn. HPC sẽ nhận và xử lý dữ liệu sâu hơn, sau đó truyền thẳng quyết định tới các bộ phận chấp hành, không cần thông qua hệ thống ECU ở bộ phận khác.

VF 6 và VF 7 cũng sẽ áp dụng kiến trúc E/E, trong đó mẫu xe điện VF 7 bản nâng cấp đã xuất hiện tại nhà máy ở Cát Hải, Hải Phòng.

Theo đánh giá, kiến trúc E/E tối ưu hơn về hệ thống dây dẫn, khả năng xử lý và chấp hành tín hiệu. Hiện tại, Limo Green và VF MPV 7 là hai mẫu xe đầu tiên ứng dụng kiến trúc E/E này.

Mặc dù VinFast chưa công bố hình ảnh hay thông tin chi tiết về VF 6 và VF 7 thế hệ mới, một mẫu SUV lạ đã được hãng đăng ký bản quyền kiểu dáng trong Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 7/2025. Các chuyên gia dự đoán đây có thể là phiên bản nâng cấp của VF 6, điều này dựa vào thông tin thân xe mang nhiều nét giống VF 6 hiện tại. Tuy nhiên, thiết kế phần đầu và gương chiếu hậu của mẫu xe đã đăng ký này tương tự VF 7.

Hình ảnh tiết lộ kiểu dáng mẫu SUV được cho là của VF 6 thế hệ tiếp theo mà VinFast đăng ký bản quyền.

Việc ra mắt thế hệ mới của VF 6 và VF 7 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng xe điện đang rất thành công của VinFast tại Việt Nam. Dữ liệu cho thấy, trong năm 2025, VinFast đã ghi nhận doanh số 23.291 chiếc VF 6 và 9.653 chiếc VF 7 tại thị trường nội địa. Trên toàn cầu, hãng đã bàn giao 96.919 ô tô điện trong năm 2025, tăng 102% so với năm 2024, với tổng doanh thu đạt 90.427,6 tỷ đồng (tương đương gần 3,6 tỷ USD), tương đương mức tăng 105,4% so với năm trước.