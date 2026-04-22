Chủ xe Mazda CX-8 kể: Xe gia đình thực dụng hay chỉ là “mốt” nhất thời?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng sôi động, phân khúc SUV 7 chỗ liên tục đón nhận những cái tên mới. Tuy nhiên, giữa nhiều lựa chọn, Mazda CX-8 vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ thiết kế tinh tế, tiện nghi và định vị hướng đến gia đình.

Nhưng câu hỏi đặt ra: mẫu xe này thực sự phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài, hay chỉ là một xu hướng mang tính thời điểm?

“Mua xe vì gia đình, nhưng dùng cho mọi nhu cầu”

Anh Minh Tuấn (TP.HCM), một chủ xe CX-8 gần 2 năm, chia sẻ rằng quyết định mua xe ban đầu xuất phát từ nhu cầu gia đình:“Nhà tôi có 3 thế hệ, đi đâu cũng cần xe rộng rãi. CX-8 đáp ứng tốt với 3 hàng ghế thoải mái, nhất là hàng ghế thứ hai rất dễ chịu cho người lớn tuổi.”

Không chỉ phục vụ gia đình, anh Tuấn cho biết chiếc xe còn đáp ứng tốt những chuyến đi công tác xa:“Đi tỉnh vài trăm km vẫn ổn, xe chạy đầm, cách âm tốt. Tôi thường xuyên đi công việc nên yếu tố này rất quan trọng.”

Một trong những yếu tố khiến CX-8 được lòng người dùng là thiết kế theo ngôn ngữ KODO đặc trưng của Mazda. Xe mang dáng vẻ thanh lịch, không quá hầm hố như nhiều mẫu SUV cùng phân khúc, phù hợp với nhóm khách hàng trung niên hoặc gia đình.

Kích thước tổng thể dài 4.900 mm, chiều dài trục cơ sở 2.930 mm, mang đến không gian rộng rãi. Về thiết kế, xe có kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, với nhiều điểm tương đồng với CX-5. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu ở phần đầu, đuôi và thân xe.

Xe sử dụng nền tảng khung gầm Skyactiv của CX-9, với cấu trúc khung gầm liền khối và công nghệ động cơ Skyactiv, giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế KODO với lưới tản nhiệt tổ ong, đèn pha LED mỏng và thiết kế liền khối.

Khoang cabin của Mazda CX-8 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý "Less is more".

Nội thất cũng là điểm mạnh khi được hoàn thiện tốt, nhiều trang bị tiện nghi như ghế da, cửa sổ trời, hệ thống giải trí và các tính năng an toàn chủ động. Đây là yếu tố khiến nhiều người dùng đánh giá CX-8 “đáng tiền” trong tầm giá.

Xe sở hữu không gian nội thất sang trọng và rộng rãi với ghế bọc da nappa màu nâu đỏ. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp tính năng sưởi và phím điều khiển tiện lợi. Màn hình đồng hồ đa thông tin 7 inch có chế độ hiển thị thay đổi theo chế độ lái. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto.

Hệ thống âm thanh 10 loa Bose mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, cùng hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau. Hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và nhớ vị trí, ghế lái có tính năng bơm lưng giúp ổn định khi vào/ra cua. Hàng ghế sau rộng rãi, với 3 tựa đầu và không gian thoải mái cho hành khách cao trên 1m7. Cửa sổ trời giúp không gian thêm thoáng đãng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Dù vậy, CX-8 không hoàn toàn hoàn hảo. Một số chủ xe phản ánh động cơ 2.5L thiên về sự êm ái hơn là mạnh mẽ, đặc biệt khi chở đủ tải hoặc leo dốc. Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị cũng không phải là lợi thế lớn. Một người dùng khác nhận xét:“Nếu ai thích cảm giác lái thể thao thì CX-8 có thể chưa đáp ứng. Nhưng nếu ưu tiên sự êm ái, gia đình thì lại rất hợp.”

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, xe có mức tiêu thụ khoảng 5.8L/100km trên đường trường và 8.2L/100km trên đường hỗn hợp. Xe còn được trang bị công nghệ an toàn i-Activsense độc quyền, với hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và trong các tình huống kẹt xe (Cruising and Traffic Support).

Thực tế cho thấy, làn sóng SUV 7 chỗ tại Việt Nam không phải là nhất thời. Nhu cầu xe rộng rãi, đa dụng ngày càng tăng, đặc biệt với các gia đình trẻ. Trong bối cảnh đó, CX-8 không đơn thuần là “mốt”, mà là một lựa chọn mang tính thực dụng.

Các tính năng an toàn nổi bật như: 6 túi khí, ABS, EBD, EBA, hệ thống cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế trước & sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau, phanh điện tử tích hợp Auto Hold, gương chiếu hậu chống chói tự động, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, khóa cửa tự động, hỗ trợ giữ làn đường LDWS & LAS, hỗ trợ phanh chủ động SCBS F&R, cảnh báo người lái mất tập trung, và nhiều trang bị khác.

Đánh giá nhanh

Mức độ phù hợp vẫn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Với những ai tìm kiếm một chiếc xe phục vụ gia đình, đi lại hàng ngày lẫn công việc, CX-8 là phương án đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu ưu tiên hiệu suất hay phong cách thể thao, có thể cần xem xét các lựa chọn khác.

Mazda CX-8 không phải là chiếc xe chạy theo xu hướng ngắn hạn. Thay vào đó, nó đại diện cho một triết lý sử dụng xe thực tế: cân bằng giữa tiện nghi, không gian và trải nghiệm lái dễ chịu. Với nhiều gia đình Việt, đây vẫn là một lựa chọn bền vững hơn là một “trào lưu” thoáng qua.