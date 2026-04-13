10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với mức tăng trưởng ấn tượng trên diện rộng.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên trong tháng 3 đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng trước và tăng tới 122% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch đạt 24.858 xe, xe thương mại đạt 13.323 xe và xe chuyên dụng đạt 523 xe, cho thấy sự tăng trưởng đồng đều ở các nhóm sản phẩm.

Ở mảng xe điện, VinFast tiếp tục tạo dấu ấn khi bàn giao tổng cộng 27.609 xe trong tháng 3, tăng gần gấp ba lần so với tháng trước (9.903 xe) và tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này không chỉ giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe điện mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Trong khi đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số 4.546 xe trong tháng, tăng 47,5% so với tháng 2.

Tính chung số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường trong tháng 3 đạt 70.859 xe, tăng mạnh 120% so với tháng trước (32.261 xe). Diễn biến này cho thấy phần lớn các hãng xe đều ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, đánh dấu sự sôi động trở lại của thị trường sau Tết.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất tháng tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của xe điện, chủ yếu đến từ VinFast. Dẫn đầu toàn thị trường là Limo Green với 6.795 xe bán ra, tạo khoảng cách lớn so với các vị trí phía sau. Các mẫu VF 3 (4.729 xe), VF 5 (4.218 xe), VF 6 (3.152 xe) và MPV 7 (2.521 xe) cũng đồng loạt góp mặt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các dòng xe điện trên thị trường Việt Nam. 3 mẫu xe động cơ đốt trong xuất hiện trong top 10 bán chạy là Toyota Yaris Cross (2.378 xe), Mitsubishi Xpander (1.763 xe) và Mitsubishi Destinator (1.663 xe).