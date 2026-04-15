Top 5 xe gầm cao bán chạy nhất tháng 3/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, với tổng doanh số đạt khoảng 70.859 xe nếu cộng gộp Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công. Lũy kế quý I/2026, tổng dung lượng thị trường đã vượt 162.000 xe, tăng trưởng khoảng 27% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng hồi phục bền vững của nhu cầu tiêu dùng ô tô trong nước.

Trong bức tranh chung đó, VinFast tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi bàn giao tới 27.609 ô tô điện chỉ riêng trong tháng 3, chiếm khoảng 1/3 thị phần toàn thị trường và bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau. Các thành viên thuộc VAMA vẫn duy trì tỷ trọng lớn với khoảng 58% thị phần, chủ yếu đến từ xe xăng/dầu truyền thống. Hyundai Thành Công (TC Motor) giữ vị trí thứ ba với doanh số hơn 4.500 xe trong tháng, đóng góp khoảng 8% thị phần, nhưng đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ làn sóng điện hóa.

Nhìn vào top 5 xe gầm cao bán chạy tháng 3/2026 có thể thấy xu hướng xe điện đang áp đảo rõ rệt. Cả 4/5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các mẫu điện của VinFast như VinFast VF 3, VinFast VF 5, VinFast VF 6 và VinFast VF 7, trong khi mẫu xe xăng hiếm hoi là Toyota Yaris Cross đứng ở vị trí thứ 4.

Thực tế, xe điện VinFast cũng chiếm tới 7/10 vị trí trong bảng xếp hạng toàn thị trường tháng này, cho thấy sự dịch chuyển rất nhanh từ xe động cơ đốt trong sang xe điện tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu biến động và chính sách ưu đãi từ hãng. Xu hướng này đang định hình lại cục diện thị trường, đặc biệt ở nhóm xe gầm cao SUV/crossover – phân khúc chiếm gần một nửa doanh số xe du lịch hiện nay.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 3/2026 tại thị trường Việt Nam: