VinFast VF 7: SUV điện mạnh 349 mã lực, chạy gần 500 km/lần sạc

VinFast VF 7 có tổng cộng 2 phiên bản Base và Plus (trần thép - trần kính), khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức thuê pin hoặc mua pin:

Phiên bản Thuê pin (VNĐ) Mua pin (VNĐ) VF 7S 850.000.000 / 861.000.000 kèm sạc 999.000.000 / 1.010.000.000 kèm sạc VF 7 Plus – Trần thép 999.000.000 / 1.011.000.000 kèm sạc 1.199.000.000 / 1.211.000.000 kèm sạc VF 7 Plus – Trần kính 1.024.000.000 / 1.036.000.000 kèm sạc 1.224.000.000 / 1.236.000.000 kèm sạc

Đối với những nhà đầu tư kinh doanh vận tải, hình thức thuê pin trên VinFast VF 7 đem tới giải pháp tối ưu về mặt chi phí, khi giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu. Chỉ cần đặt cọc 41 triệu đồng, với quãng đường di chuyển trên 3.000 km mỗi tháng, chủ xe chỉ phải chi trả khoảng 4,8 triệu đồng/tháng cho phí thuê pin. Đây là một lựa chọn lý tưởng để tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng xe là rất lớn và liên tục.

Trong khi đó, với những khách hàng cá nhân, việc mua đứt pin lại là phương án tối ưu hơn, khi quãng đường di chuyển mỗi ngày ít hơn và giúp giảm thiểu chi phí dài hạn. Cả hai hình thức này đều mang lại sự linh hoạt tối đa cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật

VinFast VF 7 có kích thước tổng thể 4.545 x 1.890 x 1.635 mm và được thiết kế theo phong cách coupe. Phần trần xe được vuốt dần về phía đuôi, tạo nên vẻ ngoài thanh thoát và thể thao. Mặc dù mang dáng vẻ coupe, VF 7 vẫn sở hữu chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi và thoải mái cho tất cả các hàng ghế.

Điều này được thực hiện nhờ vào khả năng tối ưu hóa không gian của xe điện, với hệ thống dây cao áp được bố trí hợp lý ở phía trước, không chiếm nhiều diện tích như các mẫu xe sử dụng động cơ truyền thống. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe 190 mm là một điểm cộng, giúp VF 7 dễ dàng thích nghi với nhiều loại địa hình, từ đường phố đến các cung đường gồ ghề, phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất

VinFast VF 7, mẫu xe CUV mới nhất của thương hiệu Việt, gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế hiện đại và tinh xảo. Phần đầu xe nổi bật với logo chữ "V" đặc trưng, cùng dải đèn LED định vị ban ngày uốn lượn như cánh chim, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cụm đèn pha được bố trí thấp, kết hợp với hai khe hốc hút gió không chỉ tạo nên phong cách thể thao mà còn giúp làm mát hệ thống phanh trước, tối ưu hóa khả năng vận hành và khí động học.

Phiên bản Plus của VF 7 được trang bị đèn pha LED Projector cao cấp, mang lại hiệu quả chiếu sáng mạnh mẽ và sắc nét. Đặc biệt, hệ thống đèn này tích hợp công nghệ điều chỉnh góc chiếu thông minh, hỗ trợ người lái khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc hay khúc cua gấp, mở rộng tầm nhìn và đảm bảo an toàn tối đa.

Ở phần thân xe, VF 7 sở hữu những gân dập nổi khỏe khoắn chạy dọc từ đầu đến đuôi, cùng tay nắm ẩn sâu bên trong cánh cửa, tạo nên sự gọn gàng và sang trọng, tương tự như các mẫu xe cao cấp. Phiên bản Plus còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích như gương chiếu hậu nhớ vị trí, tự động điều chỉnh khi lùi, chống chói và sấy gương. Đặc biệt, xe có cụm la-zăng kích cỡ 20 inch 5 chấu, đi kèm bộ lốp cao cấp Goodyear Eagle F1 245/45R20.

Phần đuôi xe của VinFast VF 7 tiếp tục thể hiện thiết kế đồng nhất với phần đầu, nổi bật với cụm đèn hậu hình cánh chim đặc trưng, cùng đèn báo rẽ LED, tạo hiệu ứng sáng rõ và hiện đại, khiến VF 7 trở nên khác biệt và cuốn hút ngay cả từ phía sau.

Thiết kế nội thất

VinFast VF 7 được thiết kế theo phong cách tối giản, với cách bố trí quen thuộc và các chi tiết nội thất được chăm chút tỉ mỉ. Nội thất bọc da sang trọng kết hợp với các chi tiết kim loại sáng bóng, từ vô lăng đến các phím bấm chuyển số và cửa gió điều hòa, tạo nên một không gian tinh tế và thoải mái cho người sử dụng.

Đặc biệt, VF 7 đã lược bỏ cụm đồng hồ sau vô lăng, thay vào đó là màn hình hiển thị kính lái HUD, giúp phản chiếu các thông tin quan trọng như tốc độ, hệ thống hỗ trợ lái ADAS và chỉ dẫn đường. Thiết kế này không chỉ giảm thiểu sự xao lãng mà còn mang đến trải nghiệm lái an toàn hơn.

Ghế ngồi của VinFast VF 7 được thiết kế ôm sát cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái trong cả những chuyến đi dài hay khi vào cua gấp. Tất cả ghế đều sử dụng vật liệu da mềm mại, thông hơi và có tính năng làm mát. Ghế lái có thể điều chỉnh điện 8 hướng, trong khi ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng trên phiên bản Plus.

Hàng ghế thứ hai rộng rãi, cho phép người ngồi phía sau thoải mái duỗi chân. Bệ tì tay trung tâm bọc da mềm tích hợp giá để cốc, cửa gió điều hòa và cổng sạc Type C 90W siêu nhanh. Hàng ghế này cũng có thể gập theo tỷ lệ 60:40, mở rộng không gian khoang hành lý khi cần thiết.

Khoang hành lý của VF 7 được đánh giá là rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu của cả gia đình cho các chuyến du lịch hay mua sắm cuối tuần. Phiên bản VF 7 Plus còn được trang bị cốp điện, mở bằng chìa khóa từ xa, tuy nhiên chưa tích hợp tính năng đá cốp rảnh tay.

Trang bị tiện ích

VinFast VF 7 Plus được trang bị màn hình cảm ứng 12.9 inch, nghiêng nhẹ về phía người lái, giúp dễ dàng quan sát và điều khiển. Màn hình này có độ phân giải cao, hiển thị sắc nét với độ tương phản tốt.

Hệ thống giải trí trên xe hỗ trợ kết nối với Android Auto, Bluetooth, Radio, WiFi, 4G và cung cấp bản đồ giao thông tại Việt Nam. Đặc biệt, trợ lý ảo thông minh cho phép người dùng điều khiển bằng giọng nói, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiện đại.

Ngoài ra, xe còn được trang bị điều hòa tự động 2 vùng với chế độ AC/Max giúp làm mát nhanh chóng. Hệ thống điều hòa tích hợp các tính năng cao cấp như kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa khử khuẩn và lọc Combi PM 1.0, bảo vệ sức khỏe cho hành khách bên trong xe.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng smartphone của hành khách, VinFast VF 7 Plus còn được trang bị 2 cổng USB-A, 1 cổng sạc 12V, 1 cổng sạc Power Outlet 12/120V dành cho laptop và 1 khay sạc không dây.

Công nghệ an toàn

VinFast VF 7 được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, nổi bật với hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (Adaptive Cruise Control). Hệ thống này giúp duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và tự động điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình hình giao thông.

Bên cạnh đó, VF 7 còn tích hợp các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm, giám sát điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Những công nghệ này không chỉ mang lại sự yên tâm cho người lái mà còn nâng cao trải nghiệm lái xe an toàn và thông minh trong các tình huống giao thông phức tạp.

Vận hành

VinFast VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện với tổng công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp VF 7 Plus trở thành mẫu xe mạnh nhất trong phân khúc. Với pin có dung lượng 75,3 kWh, xe có khả năng di chuyển tối đa 496 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn NEDC.

Trong khi đó, phiên bản VF 7 S chỉ trang bị một mô-tơ điện, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Phiên bản này sử dụng pin 59,6 kWh, cho phép di chuyển tối đa 430 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trải nghiệm 3 chế độ lái

Trong môi trường đô thị, khi sử dụng chế độ "Tiết Kiệm", xe chỉ tiêu hao khoảng 2% pin cho quãng đường 20 km. Điều này cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng ấn tượng của chế độ này. Dù có khối lượng không tải trên 2.200 kg, VinFast VF 7 Plus vẫn tăng tốc mạnh mẽ nhờ vào lợi thế của động cơ điện so với các xe chạy xăng hoặc dầu trong cùng phân khúc.

Khi chuyển sang chế độ "Thể Thao", mức tiêu hao tăng lên 6-7% cho mỗi 20 km, với tốc độ trên 100 km/h và thường xuyên tăng tốc vượt xe. Với công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, VinFast VF 7 Plus thể hiện sức mạnh vượt trội khi chỉ mất chưa đầy 2 giây để tăng tốc từ 80 km/h lên hơn 100 km/h.

Chế độ "Thể Thao" mang lại cảm giác phấn khích với chân ga nhạy bén, khiến người lái cảm nhận rõ sự tăng tốc mạnh mẽ. Vô-lăng trong cả hai chế độ "Bình Thường" và "Thể Thao" cung cấp phản hồi chi tiết và nặng tay hơn so với chế độ "Tiết Kiệm", giúp người lái tự tin thực hiện các pha đảo làn và ôm cua ở tốc độ 70 km/h trên những khúc cua gắt.

Hệ thống treo của VinFast VF 7 Plus cũng được đánh giá cao, mang lại sự êm ái khi di chuyển ở tốc độ thấp trong đô thị và đảm bảo tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao trên 100 km/h. Điều này nhờ vào sự phân bổ lực kéo của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chức năng chống lật và thiết kế khí động học.

Khả năng cách âm của VinFast VF 7 Plus cũng rất ấn tượng, ngay cả khi trang bị mâm 20 inch và lốp cứng. Thiết kế khí động học tối ưu, khung gầm dày dặn và các vật liệu chống ồn bên trong xe giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, ngay cả khi di chuyển với tốc độ trên 100 km/h.