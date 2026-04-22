Sportbike 250cc dưới 100 triệu, trang bị ‘ngập tràn’

Mới đây tại Malaysia, Keeway đã chính thức ra mắt mẫu mô tô RKR250 2026 - chiếc mô tô đậm chất sportbike với những đường nét góc cạnh mạnh mẽ. Xe sử dụng hệ thống phuộc ống lồng phía trước đường kính 40 mm với hành trình 100 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh độ nén (preload) cho khả năng vận hành ổn định.

Xe sử dụng bánh xe 17 inch cho cả trước và sau, sử dụng lốp 110/70 phía trước và 150/60 phía sau. RKR250 có chiều cao yên 770 mm, trọng lượng 130 kg và bình xăng dung tích 12 lít. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn ở cả trước và sau, với đĩa trước đường kính 320 mm kèm heo dầu 4 piston và đĩa sau 240 mm với heo dầu 1 piston.

Sức mạnh của RKR250 đến từ khối động cơ hai xi-lanh, 8 van, DOHC, làm mát bằng dung dịch với dung tích 249,3 cc. Xe cho công suất 31,5 mã lực tại 10.500 vòng/phút và mô-men xoắn 22,5 Nm tại 9.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp có trang bị ly hợp chống trượt và truyền động bằng xích.

Mẫu xe này cũng sở hữu các trang bị hiện đại với cụm đồng hồ TFT-LCD 5 inch, kèm theo cổng sạc USB Type-A và Type-C để sạc thiết bị điện tử của người lái. Các tính năng hỗ trợ điện tử bao gồm kiểm soát lực kéo có thể bật/tắt, hệ thống giám sát áp suất lốp, ABS hai kênh và kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Tại thị trường Malaysia, Keeway RKR250 2026 được bán với mức giá 13.888 ringgit - khoảng 92,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.