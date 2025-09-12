Yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng, chứng khoán

Nội dung được nêu tại Công điện 161 ngày 11/9/2025 của Thủ tướng. Việc báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phải trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý. Bộ Tài chính báo cáo lãnh đạo về việc này trước 15/9. Sau đó, Phó thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan.

Mua vàng tại một tiệm kim hoàn ở quận Bình Thạnh tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Chỉ đạo này đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng, chứng khoán, tỷ giá có nhiều biến động thời gian qua.

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Phó thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó có thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Thủ tướng đánh giá việc giá vàng biến động "rất đáng chú ý". Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Với thị trường chứng khoán, lãnh đạo Chính phủ cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt. Để kiểm soát được việc này, ông yêu cầu các bên liên quan đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không.

Ngoài ra, lạm phát cơ bản duy trì trên 3% trong nhiều tháng, tín dụng tăng trưởng cao, tỷ giá biến động cũng đặt ra sức ép lớn trong điều hành chính sách của cơ quan quản lý ngành ngân hàng, tài chính.