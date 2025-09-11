Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Chiều 11-9, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tự do giảm rất mạnh

Đây cũng là mức giá được một số ngân hàng như ACB, Eximbank đang niêm yết.

Trong khi đó, công ty PNJ, DOJI vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức khoảng 134,3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại các doanh nghiệp lớn cũng giảm tới 600.000 đồng về 126,6 triệu đồng/lượng mua vào, 129,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm nhanh và mạnh hơn vàng nhẫn trơn.

Giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC giao dịch tại một số tiệm vàng nhỏ chỉ còn 130,7 triệu đồng/lượng mua vào, 132,7 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn cả triệu đồng so với các doanh nghiệp lớn. Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã sụt hơn 10 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và những biện pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý, ổn định thị trường vàng đã có hiệu quả.

Vàng nhẫn trơn giảm 4 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99% ở các tiệm vàng nhỏ cũng rơi và chỉ còn 107,5 triệu đồng/lượng mua vào và 111 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 3.631 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Tốc độ giảm này được cho là chậm hơn nhiều so với giá vàng trong nước.

Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh