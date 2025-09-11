Sáng 11-9, diễn biến lạ ở các tiệm vàng nhỏ

Ghi nhận lúc 9 giờ sáng 11-9, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ ổn định so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn giảm rất sâu

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI được giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng. Dù điều chỉnh giảm nhẹ, mặt bằng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn vẫn neo ở mức rất cao.

Tuy nhiên, thị trường tự do lại ghi nhận diễn biến lạ. Nhiều cửa hàng vàng tại TP HCM sáng nay niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 134,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng so với hôm qua, thấp hơn so với các công ty lớn. Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã sụt hơn 8 triệu đồng mỗi lượng, phản ánh sự biến động mạnh mẽ về cung cầu.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn 99,99% ở các tiệm vàng nhỏ cũng rơi tự do. Hiện mức giá chỉ còn 113 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC ổn định trong vài ngày qua

Vì sao giá vàng ở tiệm lao dốc?

Theo một số chuyên gia vàng, giá vàng nhẫn trơn 99,99% ở các tiệm vàng nhỏ đang thấp hơn tới 13-15 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp vàng lớn. Cách biệt trong bối cảnh nhiều người lo ngại giá vàng sẽ giảm tiếp nên bán ra ồ ạt - vắng người mua vào, buộc tiệm vàng phải hạ giá vàng xuống nhanh.

Động thái này diễn ra ngay sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý, ổn định thị trường vàng, cho thấy tác động rõ rệt từ các biện pháp điều hành.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.641 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 5 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới đang duy trì ở mức cao, trong khi giá vàng trong nước chững lại góp phần thu hẹp cách biệt.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng nhẫn trơn ở nhiều tiệm vàng nhỏ lẻ - là một diễn biến khá bất ngờ trong những ngày qua. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chững lại dù giá thế giới duy trì ở mốc cao