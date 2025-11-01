Giá bạc hôm nay 1-11: Dự báo sốc từ nay đến năm 2026

Ngày 1-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,881 triệu đồng/lượng, bán ra 1,929 triệu đồng/lượng, giảm 6.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc mua vào 1,864 triệu đồng, bán ra 1,922 triệu đồng/lượng, giảm 24.000 đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun giao dịch bạc trong khoảng 1,914 - 1,92 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 48,6 USD/ounce, giảm 0,49% so với phiên trước.

Giá bạc biến động mạnh trong những ngày qua

Nếu tính từ mốc đỉnh 54,4 USD/ounce, giá bạc đã giảm khoảng 12% nhưng vẫn tăng khoảng 68% - trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời rất cao.

Những yếu tố đang giúp giá bạc đi lên, theo các chuyên gia là nhu cầu đầu tư và công nghiệp như năng lượng tái tạo, sản xuất chất bán dẫn duy trì ở mức cao giúp kim loại này có vai trò kép.

Dù vậy, trong dự báo mới nhất về thị trường hàng hóa, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng giá bạc bình quân của năm 2026 chỉ khoảng 41 USD/ounce – thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại. WB thậm chí còn dự báo giá bạc sẽ tiếp tục đi xuống vào năm 2027 – kết thúc chuỗi tăng giá mạnh trong suốt thời gian qua, khi lùi sâu về mức 37 USD/ounce.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, "cơn sốt" giá bạc đang hạ nhiệt khi không còn cảnh người dân xếp hàng mua bạc hoặc phải chờ đợi giao dịch lâu tại quầy như trước đây ở một số công ty bạc.

"Khi giá bạc lập đỉnh trên 2,14 triệu đồng/lượng, nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua. Nhưng hiện tại, lượng khách đã vắng hơn nhiều" - nhân viên một công ty bạc ở TP HCM nói.