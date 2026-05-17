VN-Index tăng 8 tuần liên tiếp, chuyên gia nói gì về mốc 2.000 điểm?

Rung lắc mạnh quanh đỉnh lịch sử

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi chỉ số có lúc rơi mạnh về vùng 1.865 điểm do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại trong hai phiên cuối tuần, giúp thị trường phục hồi và đóng cửa tại 1.921,6 điểm, tăng nhẹ 0,33% so với tuần trước.

Đây cũng là tuần tăng thứ 8 liên tiếp của VN-Index kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm. Đáng chú ý, thị trường đã chính thức vượt đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 1/2026, thậm chí có thời điểm lập kỷ lục mới tại vùng 1.925 điểm.

Tuy vậy, diễn biến thị trường không còn là câu chuyện riêng của nhóm “họ Vin” như giai đoạn trước. Sau chuỗi tăng nóng, VIC và VHM bắt đầu chịu áp lực chốt lời, khiến chỉ số rung lắc mạnh trong nhiều phiên. Dòng tiền vì thế có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm khác như ngân hàng, dầu khí và công nghệ.

Trong tuần qua, nhiều cổ phiếu ngân hàng như VPB, BID, VCB, ACB hay TPB giao dịch tích cực hơn, trong khi nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật với GAS, BSR, PLX, PVD tăng mạnh nhờ giá dầu neo cao. Các nhóm cao su, phân bón và viễn thông cũng thu hút dòng tiền khá tốt.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bán lẻ, thép và hàng không chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. Thanh khoản toàn thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá trị giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng ở vùng đỉnh lịch sử.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, với tổng giá trị khoảng 3.860 tỷ đồng trên HoSE trong tuần qua.

Chờ nhịp bứt tốc mới lên 2.000 điểm?

Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - cho rằng, VN-Index đã bước vào vùng giá hoàn toàn mới khi không còn vùng kháng cự lịch sử phía trên. Đây là trạng thái kỹ thuật khá hiếm gặp và thường tạo điều kiện cho thị trường tăng tốc trong ngắn hạn nhờ tâm lý nhà đầu tư không còn bị áp lực “đỉnh cũ”.

Chuyên gia của nhận định kịch bản cơ sở cho tuần tới, VN-Index có thể tiếp tục hướng lên mốc tâm lý 2.000 điểm. Động lực đầu tiên đến từ việc dòng tiền đang lan tỏa rộng hơn sang nhóm ngân hàng, dầu khí và bất động sản sau khi cổ phiếu Vingroup hạ nhiệt, giúp cấu trúc tăng của thị trường trở nên bền vững hơn thay vì phụ thuộc vào một vài mã trụ.

Bên cạnh đó, yếu tố vĩ mô quốc tế cũng đang hỗ trợ tâm lý thị trường khi chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, trong khi diễn biến cuộc gặp Mỹ - Trung được đánh giá tích cực, góp phần giảm bớt lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu.

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng để tận dụng nhịp tăng của thị trường. Với nhà đầu tư chưa giải ngân, chuyên gia cho rằng có thể tham gia với tỷ trọng nhỏ ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng, đồng thời tránh tâm lý FOMO mua đuổi ở vùng giá cao do rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect cho rằng, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp tăng quanh vùng 1.910 điểm để chốt lời từng phần và cân nhắc giải ngân trở lại nếu thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm; ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và có khả năng hưởng lợi từ dòng vốn ETF trong thời gian tới.

Về trung và dài hạn, nhóm phân tích đánh giá năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ kỳ vọng được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 năm nay. Cùng với đó là các cải cách về hạ tầng giao dịch và cấu trúc thị trường, giúp chứng khoán Việt Nam tiệm cận hơn với chuẩn khu vực.

Việc VN-Index sớm vượt đỉnh ngay trong tháng 5 nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, theo VNDirect, dòng tiền vẫn thiếu sự đồng thuận, và thị trường có thể tiếp tục rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, tức chỉ số tăng nhưng phần lớn cổ phiếu không tăng tương ứng.

Thị trường cần thêm sự đồng thuận từ dòng vốn ngoại cũng như các tín hiệu vĩ mô tích cực hơn như lạm phát hạ nhiệt và thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện. Trong giai đoạn này, cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện theo hướng chọn lọc ở từng nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tích cực khi chỉ số tiếp tục giữ trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index hiện đã vượt vùng giá cao nhất thiết lập hồi tháng 1.

Tuy nhiên, SHS lưu ý thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn khi VN-Index liên tục kiểm định lại vùng đỉnh cũ. Trong khi đó, VN30 cũng đang nỗ lực vượt vùng đỉnh tháng 2 quanh 2.080 điểm, với dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong quản trị rủi ro, bởi mặt bằng định giá hiện tại của thị trường không còn quá hấp dẫn; ưu tiên chiến lược tích lũy, đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận tốt và nền tảng cơ bản vững chắc.