Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, VN-Index vượt 1.900 điểm nhờ “họ Vin”

Thị trường phân hóa mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC), qua đó giúp VN-Index lần thứ hai trong năm 2026 vượt mốc 1.900 điểm. Tuy nhiên, phía sau mức tăng ấn tượng của chỉ số là bức tranh phân hóa rất mạnh khi phần lớn cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/5, VN-Index tăng 17,81 điểm, tương đương 0,94%, lên 1.909,01 điểm. Đây là lần thứ hai trong năm nay chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam chinh phục thành công ngưỡng tâm lý quan trọng này, sau lần đầu xuất hiện hồi tháng 1 trước khi thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 3.

Động lực lớn nhất của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Trong đó, cổ phiếu Vinhomes (VHM) gây chú ý mạnh khi tăng kịch trần gần 7%, lên mức 161.500 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất lịch sử. Thanh khoản của VHM cũng bùng nổ với gần 8,7 triệu cổ phiếu được sang tay, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 2,37 triệu đơn vị.

Đà tăng mạnh của VHM phản ánh kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư đối với triển vọng của doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Thời gian gần đây, Vinhomes liên tục công bố và triển khai các đại dự án quy mô khổng lồ như Hạ Long Xanh trị giá khoảng 18 tỷ USD hay khu đô thị Olympic rộng hơn 10.000ha với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 900 nghìn tỷ đồng.

Không chỉ VHM, cổ phiếu Vingroup (VIC) cũng tiếp tục tăng mạnh thêm 4.500 đồng, lên 224.000 đồng/cổ phiếu, tiến sát mức đỉnh lịch sử hơn 225.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập cuối tháng 4. Cổ phiếu Vinpearl (VPL) cũng tăng lên 91.500 đồng/cổ phiếu, trong khi Vincom Retail (VRE) chỉ giảm nhẹ.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Cổ phiếu Sacombank (STB) tăng kịch trần lên 73.700 đồng/cổ phiếu và trắng bên bán ở giá trần. HDBank (HDB) liên quan nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên 27.500 đồng/cổ phiếu, còn LPBank (LPB) cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Trong nhóm tiêu dùng, cổ phiếu Masan (MSN) gắn với tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng thêm 2.600 đồng lên 81.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 30.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đang hoạt động rất mạnh. Tuy nhiên, diễn biến thị trường tiếp tục mang đặc điểm “xanh vỏ đỏ lòng” khi số lượng mã giảm giá áp đảo số mã tăng. Điều này phản ánh dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm Vingroup, thay vì lan tỏa rộng khắp toàn thị trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc rất mạnh. Các cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, gắn với đầu tư công, hạ tầng, bất động sản quy mô lớn hoặc công nghệ xanh đang trở thành tâm điểm hút vốn, trong khi phần lớn doanh nghiệp nhỏ vẫn chịu áp lực về dòng tiền và lợi nhuận.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh chưa từng có

Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu “họ Vin” không chỉ tác động tới VN-Index mà còn kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về tài sản của các cổ đông lớn, đặc biệt là tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo thống kê mới nhất của Forbes ngày 7/5, tài sản của ông Vượng đã tăng lên 36 tỷ USD, tăng thêm khoảng 2% chỉ trong một ngày và đưa ông lên vị trí thứ 62 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. So với thời điểm tháng 3, khối tài sản của ông đã tăng thêm gần 10,7 tỷ USD – mức tăng hiếm thấy trong thời gian rất ngắn.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một tỷ phú Việt Nam đạt mốc tài sản 36 tỷ USD. Với quy mô tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á, vượt nhiều tỷ phú lớn trong khu vực.

Nguyên nhân chính đến từ sự tăng giá mạnh của cổ phiếu VIC và VHM. Riêng cổ phiếu Vingroup đã tăng khoảng 11 lần so với đầu năm 2025, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

Không chỉ ông Vượng, nhiều thành viên trong gia đình cũng ghi nhận tài sản tăng mạnh. Bà Phạm Thu Hương tính đến 7/5 sở hữu 3,9 tỷ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng có 2,8 tỷ USD.

Giới đầu tư đánh giá, sự tăng trưởng của nhóm “họ Vin” phản ánh kỳ vọng rất lớn đối với vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Chính phủ đang thúc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị, logistics, năng lượng và công nghệ cao nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong các năm tới.

Trong bối cảnh đó, các tập đoàn tư nhân đầu ngành như Vingroup hay Vinhomes được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp nhờ quỹ đất lớn, năng lực triển khai dự án mạnh và khả năng tham gia sâu vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Ngoài bất động sản, hệ sinh thái Vingroup hiện mở rộng mạnh sang xe điện, năng lượng xanh, công nghệ và hạ tầng đô thị quy mô lớn. Đây là những lĩnh vực được thị trường đánh giá có dư địa tăng trưởng rất lớn trong dài hạn.

Kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này cũng đang ở mức cao kỷ lục. Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes hướng tới doanh thu khoảng 285 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 60 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất từ trước tới nay.

Kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng đột biến, cùng triển vọng từ các đại dự án và xu hướng phát triển hạ tầng quốc gia, đang tạo nên làn sóng kỳ vọng rất lớn trên thị trường chứng khoán. Điều này giúp nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường và là động lực chính đưa VN-Index chinh phục các cột mốc lịch sử mới.