Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ hiếm thấy, xịn chẳng kém iPhone 14 Pro Max có nên mua?

Giá iPhone 14 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max cũ đã qua sử dụng tiếp tục giảm sâu hấp dẫn, cụ thể như sau:

iPhone 14 Pro Max Like New - 128GB: 13.790.000 đồng

iPhone 14 Pro Max Like New - 256GB: 14.890.000 đồng

iPhone 14 Pro Max Like New - 512GB: 15.690.000 đồng

iPhone 14 Pro Max Like New - 1TB: 16.290.000 đồng

Như vậy, giá iPhone 14 Pro Max cũ hiện chỉ rẻ bằng 1/2, 1/3 iPhone 17 Pro Max mới, giúp người dùng tiết kiệm được số tiền khổng lồ.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max được hoàn thiện với khung thép không gỉ và mặt kính cao cấp. Điện thoại đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, có thể chịu nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong khoảng 30 phút.

Nhờ chất lượng hoàn thiện tốt, ngay cả khi mua máy cũ, người dùng vẫn có thể yên tâm về độ bền và cảm giác sử dụng. Đây cũng là một lý do khiến các dòng iPhone giữ giá và được ưa chuộng trên thị trường máy cũ.

Điện thoại sở hữu màn hình OLED kích thước khoảng 6,7 inch với chất lượng hiển thị sắc nét. Màn hình này hỗ trợ độ sáng cao và màu sắc chính xác, giúp trải nghiệm xem phim, chơi game hay đọc nội dung trở nên thoải mái hơn.

Ngoài ra, thiết kế Dynamic Island cũng mang lại cách hiển thị thông báo và hoạt động ứng dụng trực quan hơn. Đây vẫn là một trong những điểm đặc trưng của dòng iPhone Pro cao cấp.

iPhone 14 Pro Max được trang bị chip A16 Bionic, một trong những bộ xử lý mạnh mẽ của Apple trong nhiều năm gần đây. Con chip này có CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, giúp xử lý mượt các tác vụ từ lướt web, chơi game đến chỉnh sửa video.

Nhờ hiệu năng mạnh, máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong vài năm tới dù đã ra mắt từ 2022. Điều này khiến iPhone 14 Pro Max cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn trải nghiệm flagship với chi phí thấp.

iPhone 14 Pro Max được trang bị hệ thống camera Pro với cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và telephoto 12MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Hệ thống này còn tích hợp nhiều công nghệ xử lý hình ảnh như Photonic Engine, Smart HDR và Night Mode.

Nhờ đó, máy có thể chụp ảnh chi tiết, màu sắc tự nhiên và quay video 4K chất lượng cao. Ngay cả khi so với nhiều smartphone mới tầm trung hiện nay, camera của iPhone 14 Pro Max vẫn rất cạnh tranh.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max thời điểm này?

Tại thời điểm năm 2026, giá của iPhone 14 Pro Max đã hạ nhiệt xuống mức cực kỳ dễ tiếp cận đối với đại đa số người dùng. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn cho những mẫu máy mới nhất với những nâng cấp nhỏ giọt, việc chọn mua một chiếc 14 Pro Max cũ 99% là quyết định tài chính sáng suốt. Máy vẫn nhận được sự hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài từ Apple, đảm bảo an toàn bảo mật và các tính năng mới trong nhiều năm tới. Viên pin dung lượng lớn vẫn đủ sức gánh vác một ngày dài làm việc cường độ cao mà không cần lo lắng về bộ sạc. iPhone 14 Pro Max thực sự là chiếc smartphone "đáng đồng tiền bát gạo" nhất hiện nay.

Nhìn chung, iPhone 14 Pro Max vẫn là dòng iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất hiện nay, đặc biệt là với giá bán của phiên bản cũ đã qua sử dụng chỉ rẻ như iPhone 14 tiêu chuẩn fullbox.