Tuần qua, VN-Index đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Khởi đầu tuần giao dịch, thị trường mang đến sự hứng khởi lớn cho nhà đầu tư. Ngay trong phiên 22/12, VN-Index bật tăng hơn 46 điểm, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất trong năm. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì trong hai phiên kế tiếp, giúp chỉ số tăng liên tiếp và lũy kế hơn 78 điểm chỉ sau ba phiên đầu tuần.

Dòng tiền lan tỏa mạnh, nhiều nhóm cổ phiếu lớn đồng loạt bứt phá, củng cố kỳ vọng về một xu hướng tăng tiếp diễn trong giai đoạn cuối năm.

Đỉnh cao của sự hưng phấn xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 25/12, khi VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.800 điểm và thiết lập đỉnh mới quanh vùng 1.805 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu.

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào cuối phiên chiều đã khiến thị trường đảo chiều giảm sâu, VN-Index mất gần 40 điểm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cú “quay xe” đột ngột này khiến tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng chuyển từ hưng phấn sang thận trọng.

Diễn biến tiêu cực tiếp tục lan sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/12. Ngay từ đầu phiên, hàng loạt cổ phiếu đồng loạt giảm mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup khi nhiều mã rơi vào trạng thái giảm sàn.

Áp lực bán dồn dập khiến VN-Index có thời điểm rơi xuống dưới mốc 1.690 điểm. Chốt tuần, VN-Index đứng ở ngưỡng 1.729 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, rủi ro điều chỉnh tại nhóm trụ Vingroup đã tiềm ẩn khi đà tăng xuất hiện phân kỳ âm mạnh trên các chỉ báo kỹ thuật, phản ánh xung lực đi lên suy yếu dần. Điều này khiến nhịp đảo chiều vừa qua không đơn thuần là yếu tố bất ngờ, mà là hệ quả của trạng thái quá mua tích lũy trước đó.

VN-Index bất ngờ lao dốc, có nên 'bắt đáy' sớm? (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, tín hiệu này chưa đủ rõ ràng để khẳng định một xu hướng giảm trung hạn, bởi phân kỳ âm vẫn có thể được “phá” nếu giá tiếp tục đi lên và dòng tiền quay lại đủ mạnh. Trong kịch bản đó, nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính rung lắc nhằm giải tỏa áp lực kỹ thuật.

"Tôi cho rằng sẽ khó kết luận thị trường chung có thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm Vingroup hay không, vì còn phụ thuộc vào sức mạnh của từng nhóm ngành riêng biệt. Dù vậy, có điểm sáng trong tuần là một số nhóm ngành đã chống chịu tốt, điển hình như Dầu khí, Tiện ích. Dù mức lan tỏa chưa cao, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy sự thích nghi của các cổ phiếu", vị chuyên gia nhận định.

Nhận định về chứng khoán tuần tới, ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối cả chỉ số và tâm lý thị trường. Việc các cổ phiếu này xuất hiện cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên cuối tuần cùng thanh khoản bắt đáy đáng chú ý khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó lường.

Kịch bản có thể xảy ra là nhóm cổ phiếu này đảo chiều và tiếp tục kéo vượt đỉnh, hoặc sau nhịp hồi là một pha rũ hàng nữa để hấp thụ cung. Ở các nhóm ngành khác, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Ngoài nhóm Dầu khí đang thể hiện dòng tiền tương đối rõ nét, phần lớn các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận sự tham gia đồng bộ và đủ mạnh của dòng tiền lớn.

Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn, trước khi thị trường có thể bước vào một pha hồi phục đáng kể và rõ ràng hơn sau dịp nghỉ tết dương lịch.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, dù dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện và giúp thanh khoản cải thiện, bà vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng. Việc giá giảm nhanh trong thời gian ngắn có thể tạo cảm giác hấp dẫn về mặt định giá, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định rủi ro đã được giải tỏa hoàn toàn. Mặt bằng cổ phiếu cũng chỉ phục hồi lên vùng cân bằng, và động lượng tăng cần được củng cố thêm ở các phiên tới.

Vì vậy theo bà thời điểm này chưa vội mua vào mạnh. Nếu có giải ngân, đó chỉ là trạng thái mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ, tập trung vào những cổ phiếu cơ bản tốt, ít chịu áp lực margin và giữ được cấu trúc giá trung hạn. Chiến lược chủ đạo vẫn là quan sát phản ứng của thị trường sau nhịp bật tăng, với khả năng giữ vững được trên ngưỡng 1700 điểm hay không. Khi tín hiệu dòng tiền ổn định cũng như mức lan tỏa cải thiện rõ rệt mới là cơ sở tốt cho việc gia tăng tỷ trọng.

Chuyên gia từ VCBS cũng cho rằng, việc VN-Index vượt trên mốc 1700 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Do đó, nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh.

Đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Theo VCBS, một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng, đầu tư công và chứng khoán.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cũng đưa ra lời khuyên nên thận trọng trong việc kiểm soát tỷ trọng và nắm giữ cổ phiếu ở mức độ vừa phải. Thị trường vẫn trong xu hướng tăng điểm trung hạn, triển vọng của nhiều cổ phiếu vẫn đáng để chúng ta cân nhắc đánh giá để mua vào và nắm giữ.

Hiện tại ngay khi thị trường chuẩn bị vào pha tăng điểm mới thì việc mua dần tích lũy một số cổ phiếu tiềm năng vẫn là chiến lược ưu tiên. Vẫn còn nhiều cổ phiếu diễn biến tốt với triển vọng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao, nên vẫn quan trọng là cổ phiếu gì, mua thời điểm nào và nắm giữ bao lâu mà thôi.