Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La, hễ nhà nuôi loài thú này bán làm con đặc sản là giàu lên trông thấy

Khá giả hẳn lên nhờ nuôi dúi

Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nông dân xã Mường Chanh chủ động tìm kiếm các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong đó, mô hình nuôi dúi đang khẳng định hiệu quả rõ rệt khi giúp nhiều hộ dân có nguồn thu ổn định, từng bước nâng cao đời sống và vươn lên khá giả.

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi dúi của các hội viên nông dân, cán bộ Hội Nông dân xã Mường Chanh khẳng định, thành công lớn nhất của mô hình này chính là việc thay đổi tư duy sản xuất của bà con: Từ chỗ phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn trên nương vốn bấp bênh, nay đã biết tận dụng thế mạnh địa phương để chăn nuôi đặc sản.

Trên diện tích hơn 100m2, gia đình anh Lèo Văn Bưởi, bản Mé sử dụng gạch men ghép thành 50 ô chuồng nhỏ để nuôi dúi.

Anh Bưởi chia sẻ: "Từ năm 2017, tôi bắt đầu nuôi 10 con dúi mốc và nhân rộng mô hình làm hàng hóa. Năm 2021, tôi tiếp tục học hỏi áp dụng mô hình nuôi dúi má đào. Đến nay, gia đình tôi có 100 con dúi, chủ yếu là dúi sinh sản; mỗi năm bán 100 con dúi giống, giá 1,5 triệu đồng/con; 40 kg dúi thịt, giá 700 nghìn đồng/kg; trừ chi phí thu lãi hơn 120 triệu đồng/năm".

Mô hình nuôi dúi của gia đình anh gia đình anh Lèo Văn Bưởi, bản Mé, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Thư.

Theo anh Bưởi, dúi là vật nuôi dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện hộ gia đình. Chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như mía, tre, ngô, rau củ nên giảm đáng kể giá thành chăn nuôi.

Yếu tố quan trọng nhất là giữ vệ sinh chuồng trại để phòng bệnh. Khi bảo đảm môi trường nuôi sạch sẽ, dúi sinh trưởng tốt, ít phát sinh rủi ro. Đây là lợi thế giúp nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô.

Dúi giống tại các hộ chăn nuôi ở Mường Chanh được thị trường ưa chuộng, mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thư.

Không chỉ gia đình anh Bưởi, nhiều hộ khác ở Mường Chanh cũng đang khai thác tốt tiềm năng từ vật nuôi này.

Gia đình anh Hoàng Văn Toan, bản Nam, đã nuôi dúi mốc 5 năm nay. Hiện, gia đình anh có 150 con dúi mốc. Mỗi năm, gia đình anh Toan bán 90 con dúi giống và 60 kg dúi thịt, thu lãi hơn 160 triệu đồng.

Theo anh Toan, nuôi dúi cần lựa chọn đúng thức ăn, tuyệt đối không sử dụng các loại thức ăn ôi thiu hoặc dính nước mưa để tránh bệnh đường ruột. Dúi hầu như không uống nước nên phân khô, ít mùi, thường 3 - 4 ngày mới phải dọn chuồng một lần, thuận lợi cho chăn nuôi trong khu dân cư.

Tận dụng diện tích đất nương, vợ chồng anh Toan còn trồng thêm tre, mía để chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí sản xuất.

"Để nuôi dúi sinh sản, đạt tỷ lệ sống cao thì người nuôi phải thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Mỗi năm dúi mẹ sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Những con dúi thương phẩm sau 6 - 7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 1,5 - 3 kg, giá thị trường dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/kg", anh Toan chia sẻ.

Nuôi dúi gắn với liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra

Từ hiệu quả thực tế của các hộ tiên phong, mô hình nuôi dúi đang phát triển nhanh tại xã Mường Chanh. Hiện, toàn xã có 47 hộ nuôi với quy mô từ 40 - 200 con/hộ, tập trung tại các bản Nam, Mé, Hỏm Lợi, Đen, Cang Mường.

Việc phát triển không còn mang tính tự phát mà từng bước đi vào tổ chức, liên kết. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mường Chanh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc dúi cho người dân.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã khảo sát, vận động các hộ thành lập Chi hội nuôi dúi tại bản Nam và bản Mé với 35 hội viên. Đây là bước đi cần thiết nhằm tập hợp các hộ chăn nuôi để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ con giống, chia sẻ kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm hộ là hướng đi phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro thị trường và tạo tiền đề xây dựng vùng chăn nuôi tập trung.

Hội Nông dân xã Mường Chanh hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích hội viên mở rộng mô hình nuôi dúi hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Thư.

Bà Ma Thị Trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Chanh, cho biết: "Hội đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi hiệu quả, gắn với định hướng giảm nghèo bền vững; đồng hành với các hộ trong việc cải tạo giống, áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn, hỗ trợ các hộ chuyển đổi sang vật nuôi phù hợp theo nhu cầu.

Hiện tại, mô hình nuôi dúi của các hội viên trong xã chỉ bán giống, không đủ số lượng bán thịt để cung cấp cho các nhà hàng. Hội sẽ tổ chức hội thảo đánh giá và nhân rộng hiệu quả về mô hình nuôi dúi và vận động các hộ học tập và triển khai nhân rộng trên địa bàn".

Thực tế cho thấy, đầu ra hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào con giống. Đây vừa là thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường thịt thương phẩm trong thời gian tới.

Nếu tiếp tục được hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức liên kết tốt và chủ động thị trường tiêu thụ, nuôi dúi hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng chăn nuôi đặc sản có giá trị tại địa phương.

Từ những kết quả bước đầu tại Mường Chanh có thể thấy, nuôi dúi là mô hình khả thi, ít rủi ro, phù hợp với điều kiện địa phương và tạo nguồn thu ổn định cho người dân. Đây là hướng đi cần được quan tâm, nhân rộng trong phát triển kinh tế nông hộ, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.