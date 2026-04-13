VN-Index lên cao nhất một tháng

VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ với mức giảm có lúc hơn 12 điểm. Áp lực bán duy trì suốt phiên sáng, theo nhận định của nhiều nhóm phân tích, bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận.

Tuy nhiên, từ giữa phiên chiều, lực cầu mạnh xuất hiện ở cổ phiếu Vingroup giúp chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đảo chiều. VN-Index có lúc tăng 15 điểm so với tham chiếu, lên 1.765 điểm, sau đó thu hẹp biên độ còn 9 điểm. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, đưa chỉ số lên mức cao nhất hơn một tháng qua.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, cổ phiếu Vingroup đóng góp gần 14 điểm cho chỉ số khi tăng 5,5%, lên 160.000 đồng. VHM, BSR, VPX, GEX... chia nhau các vị trí tiếp theo trong danh sách tác động tích cực đến VN-Index, nhưng tổng cộng chưa đến 4 điểm.

Sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế. Phiên đầu tuần có 137 mã tăng, trong khi bên giảm đến 171 mã. Rổ vốn hóa lớn có 21 mã giảm, gấp 3 lần bên tăng.

Bất động sản là nhóm khởi sắc nhất. Bên cạnh Vingroup, cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như CII, NVL, NBB, DXG cũng tăng trên 1% so với tham chiếu. QCG là trường hợp hiếm hoi lội ngược dòng khi mất hơn 3%, xuống 14.300 đồng.

Các nhóm cổ phiếu trụ khác đều phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, STB, VIB, MSB, TPB tăng điểm dù biên độ đều không quá 2%. Ngược lại, các mã trụ như LPB, SHB, VPB, TCB, BID đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí cũng tương tự. BSR tăng mạnh khi lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nhà máy lọc dầu Dung Quất đảm bảo đủ nguồn cung để vận hành đến tháng 7. Mã này tích lũy 2,2% so với tham chiếu, lên 27.350 đồng. Trong khi đó, PLX và PVT diễn biến trái chiều với chỉ số, lần lượt giảm 1,1% và 0,2%.

Chỉ số đi lên nhưng thanh khoản có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá trị khớp lệnh phiên đầu tuần đạt khoảng 22.200 tỷ đồng, giảm 10% so với phiên cuối tuần trước. Dòng tiền tập trung cục bộ ở một số cổ phiếu đầu ngành như SHB, FPT, HPG, VIC. Khối ngoại giao dịch thận trọng khi chỉ giải ngân 1.390 tỷ đồng, thấp nhất một tuần qua.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm ngành. Do đó, chỉ số sẽ tích lũy trên vùng 1.730 điểm trước khi bứt lên 1.770 điểm, thậm chí 1.800 điểm, trong tuần này.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB cho rằng bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng nhịp hồi phục tiếp diễn. Lý giải nhận định này, nhóm phân tích nói thị trường có nhiều động lực như VN-Index tạo đáy thành công quanh ngưỡng MA200, cộng thêm mùa họp đại hội đồng cổ đông đang đến với nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao. Ngoài ra, việc thị trường mới được xác nhận nâng hạng và Chính phủ nhiệm kỳ mới quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng có thể tác động tích cực đến chỉ số.