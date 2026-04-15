VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, sao nhiều nhà đầu tư vẫn kém vui?

Phiên giao dịch ngày 15-4, tâm lý hứng khởi tiếp tục duy trì giúp thị trường mở cửa với khoảng trống tăng giá. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều nhóm ngành trong phiên chiều khiến chỉ số có thời điểm chững lại.

Nhờ lực đỡ từ các mã trụ cột, VN-Index chốt phiên vẫn tăng 25 điểm (+1,41%), vượt ngưỡng tâm lý quan trọng và đóng cửa tại 1.800,65 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE duy trì ở mức khá, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 910,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 24.431 tỉ đồng. Rổ VN30 tăng 15,05 điểm, lên 1.961,60 điểm, với giá trị giao dịch đạt hơn 12.339 tỉ đồng.

Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup khi đồng loạt bứt phá. Cổ phiếu VIC bật lên giá trần với mức tăng 6,9%, VHM cũng tăng tới 6,3% và VPL, VRE cùng tăng 5%. Thống kê cho thấy riêng VIC đóng góp 18,75 điểm cho VN-Index, trong khi VHM đóng góp thêm 7,04 điểm, trở thành lực kéo chính giúp chỉ số vượt mốc 1.800 điểm.

Bên cạnh đó, thị trường cũng được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu ngân hàng và hàng không. Các mã như VCB (+1%), SHB (+2%) và VJC (+6,8%) duy trì sắc xanh, lần lượt đóng góp 1,07 điểm, 0,32 điểm và 1,43 điểm vào đà tăng chung.

Ở chiều ngược lại, sau phiên tăng mạnh trước đó, nhóm cổ phiếu thép nhanh chóng suy yếu trước áp lực chốt lời ngắn hạn. Các mã đầu ngành đồng loạt giảm như HPG (-1,8%), HSG (-1,2%), NKG (-1,7%) và VGS (-2,4%). Trong đó, HPG tác động tiêu cực nhất, lấy đi 0,81 điểm của VN-Index. Cùng xu hướng, một số blue-chip như STB, MWG, FPT cũng quay đầu giảm, tạo áp lực lên thị trường.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng 274,34 tỉ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung mạnh ở FPT với giá trị 432,35 tỉ đồng, tiếp đến là VHM (119,56 tỉ đồng) và STB (87,52 tỉ đồng). Ở chiều mua, khối ngoại gom mạnh VIC với 374,2 tỉ đồng, cùng các mã VCB (64,75 tỉ đồng) và SSI (62 tỉ đồng).

Đà tăng của thị trường ngày 15-4 không chỉ đến từ dòng tiền mà còn được hỗ trợ bởi thông tin vĩ mô tích cực. Diễn biến “hạ nhiệt” trong đàm phán Mỹ - Iran giúp giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó kìm hãm đà tăng của giá dầu toàn cầu.

Trong nước, kỳ vọng nâng hạng thị trường từ FTSE Russell tiếp tục tạo hiệu ứng tâm lý tích cực. Đồng thời, thị trường bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, với thông tin ban đầu cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khả quan và bất động sản có dấu hiệu phục hồi, thu hút dòng tiền.

Việc VN-Index đóng cửa trên mốc 1.800 điểm được giới phân tích đánh giá là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Tuy vậy, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang luân chuyển và sàng lọc mạnh.